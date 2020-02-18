Her 100 çocuktan yaklaşık birinde, kalp kusuru veya doğumsal (doğumdan itibaren) kalp hastalığı olarak da adlandırılabilecek bir kalp sorunu vardır. Kalp kusurları genellikle ilaç, cerrahi veya diğer tıbbi prosedürlerle tedavi edilebilir. Peki, çocuklarda kalp hastalığı belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yeni doğan bebeklerde doğumsal kalp hastalıkları ön plana çıkarken, daha büyük çocuklarda enfeksiyonlar ve genetik yolla geçen rahatsızlıklar nedeniyle kalp hastalıkları görülebilmektedir. Peki, çocuklarda kalp hastalığı belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

ÇOCUKLARDA KALP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp kusuru olan birçok çocuk sağlıklı görünür ve semptomları yoktur ve ebeveynleri kalp problemleri olduğunu bilmezler. Çocuklarda belirtiler varsa, genellikle doğumdan sonraki ilk birkaç hafta içinde gelişir.

Yaygın semptomlar şunları içerir:

– Dudakların etrafında mavi renk ve mavi cilt (siyanoz)

– Beslenme güçlüğü

– Nefes darlığı

– Çarpıntı

– Göğüs ağrısı

– Uzamış ateş

– Soluk ten rengi

– Yorgunluk

– Büyüme geriliği

– Kalbin büyük olması ve ana damarların yerleşimindeki anormallikler.

Bu belirtiler, kanın her zamanki kadar oksijen içermemesi veya kalbin olması gerektiği kadar pompalamaması nedeniyle vücuda daha az oksijen beslemesinden kaynaklanır.