Kırık esnekliği aşan direkt veya endirekt travma nedeniyle kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırık kemiğin herhangi bir yerinde olabilir. Peki, çocuklarda kırıklara ilk yardım nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ani şişme, morarma, ani şiddetli ağrı veya hareketle ağrı, hassasiyet, normal olmayan görünüş, şekil bozukluğu, hareketlerde azalma, hareketsizlik, açık kırıkta kemik ucunun dışarı çıkması, yara-kanama gibi belirtileri olan kırıklar hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Çocuklarda kırıklara ilk yardım nasıl yapılır? İşte cevabı…

KIRIK NEDİR?

Kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşur.

KIRIK ÇEŞİTLERİ

– Kapalı (basit) kırık: Kapalı kırıklarda, kırık kemik uçları deriyi delmemiştir yara yoktur. Kemik uçları birbirinden fazla ayrılmamıştır.

– Açık kırık: Kırılan kemik uçlarından birisi veya ikisi dışarı çıkmıştır, yara ve kanama vardır. Açık kırıklarda sinirlerde hasar gördüğünden sakatlık riski vardır.

– Çöken kırık : Yassı kemiklerde görülen kırıktır. baş kemikleri gibi.

– Komplike kırık: Kırılan kemik komşu organa zarar verir. Kaburga kemiklerinin akciğere zarar verir.

– Yaş ağaç kırığı: Kemik bütünlüğü tümüyle bozulmamıştır. Bozukluk bir bölümdedir. Sıklıkla çocuklarda görülür.

– Parçalı kırık: Kemik birçok yerinden kırılmış olan kırıklara parçalı kırık denir.

KIRIK BELİRTİLERİ

• Ağrı, hassasiyet

• Şişlik, kanama, morarma

• Şekil bozukluğu

• Kol ya da bacağı kullanmaktan sakınma, koruma

• Hareket kaybı, anormal hareket

• Kırık sırasında ya da sonrasında sürtünme sesinin duyulması

• Kırık kemik ucunun dışarıdan görülmesi

ÇOCUKLARDA KIRIKLARA İLK YARDIM NASIL YAPILIR.

Çocuklarda, kemik dokusunun elastik olmasından dolayı kırıklara daha az rastlanmaktadır.

Kırık durumunda yapmanız gerekenlerden bazıları şunlardır:

– Öncelikle acil olarak yardım isteyin

– Kırıklar çok ağrılı olacağından kırık bölge tespit edilmeden çocuğu kımıldatmayın.

– Kırık bölge kollarda ise bilezik yüzük gibi takıları çıkarın, zaman içinde kırılan bölgede ödem olacağından daha sonra bu takılar dolaşım bozukluklarına neden olabilir.

– Ani hareketlerden kaçının, kırık kemiği düzeltmeye çalışmayın.

– Açık kırık durumunda tespitten önce yara üzerini temizleyin.

– Kırılan bölgenin iki yanına kırık kemiğin bir alt ve bir üstündeki eklemi de içine alacak uzunlukta iki desteği (tahta, cetvel, karton vs) koyun ve bu destekleri sararak kırık bölgeyi sabitleyin (Sağlık ekiplerinin ulaşamayacakları ve taşıma yapılması gereken durumlarda).

– Tespit edilen bölge yukarıda tutularak dinlenmeye alınmalıdır.

– Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi kontrol edilmelidir.

– Kalça ve omurga kırığından şüpheleniyorsanız çocuğunuzu yerinden hiç kımıldatmayın ve ambulans yardımı isteyin.