Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi nasıl yapılır? Konuşma bozukluğu nasıl düzelir?

Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi nasıl yapılır? Konuşma bozukluğu nasıl düzelir?

Çocukların dili öğrenme ve konuşmaya başlama yaşı birbirinden farklı zamanlarda olabilir. Birçok bebek 1 yaşından önce ‘’anne ve ‘’baba kelimesini telaffuz edebilmektedir ve 18 aylıkken yaklaşık 20 kelime söyleyebilir. Ama bazen konuşma akışında bozukluklar olabilir. Peki çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi nasıl yapılır? Konuşma bozukluğu nasıl düzelir?

Konuşma bozukluklarında neyin normal olduğunu ve dil gelişimde neyin eksik olduğunu bilmek ebeveynlerin kaygılanma nedeni olup olmadığını ve çocuklarının nasıl bu durumun üstesinden geleceğini belirlemelerine yardımcı olabilir.

DİL VE KONUŞMA

KONUŞMA: Dilin sözlü ifadesidir ve sesler ve sözcüklerin oluşma şeklini içerir.

DİL: Bilgiyi anlamlı bir şekilde vermenin ve edinmemin sistematik halidir.

KONUŞMA BOZUKLUĞU NASIL DÜZELİR?

Konuşma terapisti, konuşma ve dil becerilerini geliştirmek için çocuğunuzla birlikte çalışacak ve çocuğunuza yardım etmek için evde ebeveynlerin yapmaları gerekenleri gösterecektir.

Evde konuşma gelişimini teşvik etmenin birkaç yolu:

-Çocuğunuzla iletişim kurmak için ona zaman harcayın. Bebeklik döneminde bile sık sık konuşun, şarkı söyleyin ve seslerin taklit edilmesini teşvik edin.

-Çocuğunuza kitap okuyun. Yaşına uygun tahta kitapları veya hikaye kitaplarını okuyarak onu konuşmaya aynı zamanda kelimeleri daha akıcı kullanmasına yardımcı olun.

-Çocuğunuzun konuşmasını ve dilini güçlendirmek için gün boyu yaptıklarınızı konuşun. Örneğin, markette yiyecekleri adlandırın, yemek yaparken, nesneleri işaret ederken ya da araba kullanırken duyduğunuz sesleri tekrarlayın. Sorular sorun ve yanıtlarını karışık olsa da kabul edin.

Konuşma ve dil gecikmelerini erken tanımak ve tedavi etmek en iyi yaklaşımdır. Uygun terapi ile zamanla çocuğunuz sizinle ve sosyal ortamlarda daha iyi iletişim kurabilirler.