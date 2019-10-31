Çocukluk döneminde obezite önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle tüm dünyada çocuklar arasında artan obezite oranı çok önemli endişe kaynağı. Peki, çocuklarda obezite belirtileri nelerdir? Çocuklarda obezite tedavisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Çocuklarda obezite, gelişmiş dünyanın önemli bir sağlık sorunudur. Yeme alışkanlıkları, genetik, çevre, metabolizma ve yaşam tarzı gibi faktörler obezitenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Obezite astım, diyabet, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı, üreme sorunları ve bazı kanserler gibi tıbbi problemler, sosyal izolasyon, depresyon da dahil olmak üzere psikososyal engellilik için artan risk anlamına gelmektedir. Şimdi, çocuklarda obezite belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilenlere bir göz atalım…

OBEZİTE HAKKINDA

Obezite vücut ağırlığındaki artış ve bunun sonucunda gelişen vücut yağı fazlalığı olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin yarattığı problemler vücut ağırlığı veya kütle artışı değil vücuttaki yağ dokusu artışı sonucudur.

OBEZİTENİN NEDENLERİ

Tıbbi veya genetik olanlar da dahil olmak üzere bir çocuğun obez olmasının birçok nedeni vardır. Hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız yiyecekler tüketmek en temel nedenler arasında sayılabilir.

Giderek daha fazla çocuğun obez olmasının nedenleri arasında şunlar vardır:

– Beslenme

Fast-food yiyecekler, unlu mamuller ve atıştırmalıkları gibi düzenli olarak yüksek kalorili yiyecekler yemek, çocuğunuzun kilo almasına neden olabilir. Şeker ve tatlılar da kilo alımına neden olabilir. Bazı insanlarda meyve suları da dahil olmak üzere şekerli içecekler obeziteyi işaret etmektedir.

– Davranışsal faktörler

Daha büyük porsiyonlar yemek, kalori yönünden zengin fakat besin açısından fakir (abur cubur) yiyecekler yemek, televizyon veya bilgisayarın önünde çok fazla zaman harcamak ve fiziksel aktiviteler için çok az zaman harcamak.

– Çevresel faktörler

Yüksek kalorili abur cuburlara kolay erişim, fiziksel aktivite için çok az fırsat, bazı topluluklarda park veya oyun alanlarının eksikliği.

– Psikolojik faktörler

Kişisel, ebeveyn ve aile stresi, bir çocuğun obezite riskini artırabilir. Bazı çocuklar problemlerle başa çıkmak veya stres gibi duygularla başa çıkmak veya can sıkıntısı ile savaşmak için aşırı yemektedir. Ebeveynlerinin de benzer eğilimleri olabilir.

– Genetik faktörler

En az bir ebeveynin obez olması durumunda, bir çocuğun obezite riski artar.

– İlaçlar

Steroidler, bazı antidepresanlar ve diğerleri

– Tıbbi durumlar

Prader-Willi gibi genetik sendromlar ve hipotiroidizm gibi hormonal durumlar, obeziteye neden olabilecek tıbbi hastalıklar arasındadır.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE BELİRTİLERİ

Çocuklarda obezite belirtileri aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını içerir:

– Vücuda uymayan kıyafetler

– Merdiven çıkma ya da hareketli oyunlar gibi aktivitelerde sorun yaşama

– Huzursuz uyku ve horlama

– Kabızlık, gastroözofageal reflü

– Dinlenirken veya etkinlikte nefes darlığı

– Yorgunluk

– Erken ergenlik ve kızlarda düzensiz adet döngüsü; erkeklerde gecikmiş ergenlik

ÇOCUKLARDA OBEZİTE TEDAVİSİ

Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi, daha az gıda tüketimi ve artan fiziksel aktivite ile sağlanabilir. Ancak, uzun vadeli kilo verme ve diyet programlarının başarılmasının aşırı derecede zor olduğu kanıtlanmış olduğu unutulmamalıdır.

Çocukların erişkinlere kıyasla göreceli zihinsel ve psikolojik olgunlaşmamışlıkları ve akran baskısına duyarlılıkları, çocukluk çağı obezitesinin başarılı tedavisine ek pratik sorunlar eklemektedir. Çocuklarda obeziteyi azaltma çabalarının çoğu, farmakolojik ve cerrahi tedaviler de mevcut olmasına rağmen, aile veya okul temelli yaklaşımlar kullanmıştır.

Çocukluk çağı obezitesini azaltmanın en iyi stratejilerinden biri, ailenizin tüm yeme ve egzersiz alışkanlıklarını yeniden gözden geçirerek düzenlemektir. Çocukluk çağı obezitesini tedavi etmek ve önlemek, çocuğunuzun sağlığını şimdi ve gelecekte korumanıza yardımcı olur.