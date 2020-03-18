Çocukluk çağı obezitesi, ergenlerin yanı sıra çocukları da etkileyen oldukça ciddi bir tıbbi durumdur. Obezite vücut ağırlığındaki artış ve bunun sonucunda gelişen vücut yağı fazlalığı olarak tanımlanır. Şimdi, çocuklarda obezite nedenleri ve tedavisi ile ilgili merak edilenlere bir göz atalım.

Hipertansiyon, şeker hastalığı, damarlarda tıkanıklık, böbrek hastalıkları, erken ergenlik, kızlarda adet düzensizliği ve kıllanma, safra kesesi iltihabı, karaciğerde yağlanma, kısa nefes durmaları, horlama, kanser riskinde artış, iskelet sorunları, kalçada eğrilme ve depresyon gibi sağlık sorunlarına yol açan obezite hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İşte, çocuklarda obezite nedenleri ve tedavisi…

OBEZİTE HAKKINDA

Obezite, vücutta depolanan yağ miktarının fazla olması biçiminde tanımlanabilir. Klinik olarak obeziteyi tanımlamak için kilonun boyun karesine oranlanması (kg/m2) ile elde edilen vücut kitle indeksi kullanılır. Buna göre erişkinlerde vücut kütle indeksi (VKİ)’nin 25’in üzerinde olduðu kişiler aşırı kilolu, 30’un üzerinde olanlar obez olarak tanımlanır. Çocuklarda ise yaş ve cinse göre hazırlanan VKİ persentil eğrileri kullanılarak >85 persentil olan çocuklar aşırı kilolu, >90 persentil olanlar ise obez olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca yaşa göre vücut ağırlığı, boya göre ağırlık, deri kıvrım kalınlığının ölçümü ve içerdiği yağ bakımından vücut kompozisyonu da kullanılan diğer tanı yöntemleridir.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE NEDENLERİ

Giderek daha fazla çocuğun obez hale gelmesinin nedenleri şunlardır:

Davranışsal faktörler: Daha büyük porsiyonlar yemek, kalori açısından zengin fakat besin açısından fakir yiyecekler (abur cuburlar) yemek, televizyon veya bilgisayarın önünde çok fazla zaman harcamak ve fiziksel aktivitelere çok az zaman harcamak.

Çevresel faktörler: Yüksek kalorili abur cuburlara kolay erişim, fiziksel aktivite için az zaman, bazı topluluklarda park ve oyun alanı eksikliği.

Genetik faktörler: En az bir ebeveyn obez olduğunda, çocukta obezite riski artar. Bununla birlikte, genler mutlaka bir çocuğun aşırı kilolu olacağı anlamına gelmez.

İlaçlar: Steroidler, bazı antidepresanlar ve diğerleri.

Tıbbi durumlar: Prader-Willi gibi genetik sendromlar ve hipotiroidizm gibi hormonal durumlar obeziteye neden olabilen tıbbi bozukluklar arasındadır.

ÇOCUKLARDA OBEZİTE BELİRTİLERİ

– Vücuda uymayan kıyafetler

– Merdiven çıkma ya da hareketli oyunlar gibi aktivitelerde sorun yaşama

– Huzursuz uyku ve horlama

– Kabızlık, gastroözofageal reflü

– Dinlenirken veya etkinlikte nefes darlığı

– Yorgunluk

– Erken ergenlik ve kızlarda düzensiz adet döngüsü; erkeklerde gecikmiş ergenlik

ÇOCUKLARDA OBEZİTE TEDAVİSİ

Çocuklukta obezite tedavisi, çocuğun yaşı ve diğer tıbbi durumların varlığına bağlı olarak sağlanır. Tedaviler genellikle çocuğun yeme alışkanlıklarındaki değişikliklerin ve artan fiziksel aktivitenin bir kombinasyonudur. Bazen, genel bir kilo verme planının bir parçası olarak bazı ergenler için ilaç reçete edilebilir. Aşırı vakalarda, kilo kaybı ameliyatı ile tedavi edilebilir.

Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve tedavisi, daha az gıda tüketimi ve artan fiziksel aktivite ile sağlanabilir. Ancak, uzun vadeli kilo verme ve diyet programlarının başarılmasının aşırı derecede zor olduğu kanıtlanmış olduğu unutulmamalıdır.

Çocukluk çağı obezitesini azaltmanın en iyi stratejilerinden biri, ailenizin tüm yeme ve egzersiz alışkanlıklarını yeniden gözden geçirerek düzenlemektir. Çocukluk çağı obezitesini tedavi etmek ve önlemek, çocuğunuzun sağlığını şimdi ve gelecekte korumanıza yardımcı olur.