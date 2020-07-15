Dinleme, konuşma, okuma, yazı, dilbilgisi, muhakeme ve matematik alanlarında problemlere neden olan öğrenme bozukluğu belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Hamilelik, doğum veya doğum sonrası komplikasyonlar, ailede öğrenme bozukluğu tanısı alan bir bireyin bulunması ve nörolojik fonksiyonlarda bozukluk gibi birden fazla nedeni olan öğrenme bozukluğu, genellikle çocukların okuldaki başarısızlıklarıyla fark edilir. Şimdi, çocuklarda öğrenme bozukluğu belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım.

ÖĞRENME BOZUKLUĞU NEDİR?

Öğrenme bozukluğu; dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma, harfleme ve/veya aritmetik hesaplamaları yapmada kendini gösteren, sözlü/yazılı dili anlama ve/veya kullanmayı içeren temel süreçlerin birinde ya da birkaçında bozukluğu tanımlar.

Öğrenme güçlüğünün türleri şunlardır:

– Okuma Bozukluğu (Disleksi)

– Yazma Bozukluğu (Disgrafi)

– Aritmetik Bozukluğu (Diskalkuli)

– Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu

ÖĞRENME BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

– İşitsel ve görsel algılama, tanıma, hatırlama, sıralama becerilerinde zayıflık.

– Dalgınlık ve sakarlık.

– Aşırı hareketlilik.

– Dikkatini toplama ve sürdürmede zorlanma.

– Sınırlı sözcük dağarcığına sahip olma.

– Okumayı öğrenirken zorluk yaşama.

– Akıcı bir okumaya sahip olmama.

– Okuduğunu anlamakta ve ifade etmekte zorlanma.

– Bozuk bir el yazısına sahiptir.

– Yazılı anlatım kısa, bozuk ve basit cümleler kurma.

– Matematiksel ifadelerin işleme dönüştürürlmesinde zorluk.

– Matematik problemlerinde işlem sırasına karar verememe.

– İp atlama, top oyunları, makasla kesme, düğme ilikleme gibi kaba motor ve ince motor becerilerde sorunlar.

ÖĞRENME BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

Öğrenme bozukluğu bireysel olarak uygulanan standart testlerde, kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurularak; her çocuğun öğrenme güçlüğü kendine özel ve sıkıntı yaşadığı alanlar birbirinden farklı olduğu için çeşitli değerlendirmelerle başlanır. Yapılan testlerde, klinik gözlemlerde, ailesi ve okulu ile yapılan görüşmelerin neticesinde çocuğun zihinsel profili ve zihinsel becerileri belirlenir. Ardından uygun bir özel eğitim programı oluşturularak gelişmesi gereken yönler çocuğun daha güçlü alanlar kullanılarak desteklenir. Okul ve aile, çocuğun öğrenme stili hakkında bilgilendirilerek bilgiyi sunarken bu özelliklere dikkat etmeleri önerilir. Kısacası süreç çocuğun kapalı olan öğrenme kanallarını işlevsel hale getirmek ve öğrenmeyi öğretmek olarak tanımlanabilir