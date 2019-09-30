Bir ebeveyn olarak, çocuğunuzun öksürdüğünü duymak, tedirgin hissetmenize neden olabilir. Ancak arada bir öksürük her zaman bir sorun olduğu anlamına gelmez. Çocuklarda viral enfeksiyon varsa, günde birkaç kez öksürebilir veya birkaç haftaya kadar süren öksürük dönemleri geçirebilirler. Bununla birlikte, iki ila üç haftadan fazla süren öksürük, doktoru ziyaret etmenize neden olabilir. Peki, Çocuklarda öksürük neden olur? Çocuklarda öksürük tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde...

Öksürük solunum yollarının temizlenmesi için gerekli olan bir tepkidir. Bu tepki ile birlikte akciğerlerdeki hava şiddetle dışarı atılır. Öksürüğün pek çok sebebi bulunur. Şimdi, Çocuklarda öksürük neden olur? Çocuklarda öksürük tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, salgıların solunum yollarını temizlemeye yardımcı olan, solunum yolunu yabancı cisim aspirasyonundan koruyan ve bir hastalığın belirgin belirtisi olabilen bir refleksdir. Öksürük, ebeveynlerin çocuklarını bir sağlık uzmanına getirdiği en yaygın şikayetlerden biridir.

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Öksürüğün nedenleri arasında şunlar vardır:

– Enfeksiyon

Soğuk algınlığı, grip ve krup tüm çocuklar için kalıcı bir öksürüğe neden olabilir. Soğuk algınlığı hafif-orta dereceli öksürük; Grip bazen şiddetli, kuru bir öksürük; ve krup da geceleri çoğunlukla gürültülü nefes ile birlikte (havlamaya benzer) bir öksürüğe sahiptir.

– Reflü

Çocuklarda semptomlar öksürük, sık kusma / tükürme, ağızda kötü bir tat ve mide ekşimesi olarak bilinen göğüste yanma hissi olabilir.

– Astım

Astımın teşhisi zor olabilir, çünkü semptomları çocuktan çocuğa değişir. Ancak geceleri daha da kötüleşebilecek hırıltılı bir öksürük, astım semptomlarından biridir. Diğeri de artan bir fiziksel aktivite ile veya oyun sırasında ortaya çıkan bir öksürük olabilir.

– Alerjiler / sinüzit

Uzun süren bir öksürüğün yanı sıra kaşıntılı bir boğaz, burun akıntısı, gözlerde sulanma, boğaz ağrısı veya kızarıklığa neden olabilir. Hangi alerjenlerin soruna neden olduğunu bulmak için çocuğunuzun doktoruna alerji testleri hakkında konuşun ve bu alerjenden nasıl korunulacağı konusunda tavsiye isteyin. Alerjenler arasında yiyecek, polen, evcil hayvan tehlikesi ve toz bulunabilir.

– Boğmaca

Boğmaca öksürüğü, arka arkaya öksürükler ve ardından boğulur gibi nefes almak ile karakterizedir. Diğer belirtiler arasında burun akıntısı, hapşırma ve düşük ateş olabilir.

– Kistik fibroz

Nadir durumlarda, sürekli bir öksürük, inatçı akciğer enfeksiyonlarına neden olan ilerleyici genetik bir hastalık olan kistik fibroz gibi daha ciddi bir durumun işareti olabilir.

– Aspirasyon

Yemek yerken veya içerken meydana gelen öksürük – özellikle de çocukta tekrarlayan pnömoni öyküsü varsa – aspirasyon belirtisi olabilir. Aspirasyon, yabancı bir cisim veya sıvı yuttuğunda; ses tellerinin seviyesinin altına düştüğünde ve akciğerlere geçtiğinde meydana gelir.

Diğer nedenler

Çocuklarda ayrıca; sigara, kitle, konjenital kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tümör gibi faktörler de öksürüğe yol açar.

ÇOCUKLAR NE ZAMAN DOKTORA GÖTÜRÜLMELİ

– Solunum sıkıntı yaşıyorsa

– Çocuk ağır hasta görünüyorsa,

– Ateşi varsa

– Ateş düşmüyor ve 3 günden uzun sürdüyse

– Öksürüğü 3 haftadan fazla sürerse doktora gidilmelidir.

ÇOCUKLARDA ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ

Çocuğunuzda viral solunum yolu enfeksiyonu sonrası gündüz öksürüğü varsa, genellikle herhangi bir özel tedaviye ihtiyaç duymaz. Viral enfeksiyonu olan çocuklar gerektiğinde de oksijen ve / veya bronkodilatörler dahil destekleyici bakım almalıdır.

Genel durumu iyi, ateşi, hırıltılı solunum gibi nefes alma problemi olmayan çocuklar evde izlenebilir. Bu gibi durumlarda en iyi öksürük şurubu; ılık sudur. Bol su ve sıvı alımı boğazı yumuşatarak rahatlama sağlar. Çocukta burun tıkanıklığı varsa, deniz suyu veya fizyolojik serumlar genellikle fayda sağlar.

Hava kuruluğu da öksürüğe neden olabilir, bu yüzden alerji dışı öksürük ve basit üst solunum yolu enfeksiyonlarında su buharından faydalanabilirsiniz. Doktor kontrolünde bazı öksürük yumuşatıcı ilaçlar da tercih edilebilir. Öksürüğü baskılamak için spesifik olmayan ilaçların kullanılması çocuklarda önerilmez.