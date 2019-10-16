Orta kulak iltihabı genellikle kış mevsiminde çocuklarda görülen hastalıklardan biridir. Sıklıkla enfeksiyona orta kulaktaki bakteri veya virüsler neden olur. Şimdi, çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

Orta kulak iltihabı ya da tıp dilindeki adıyla otitis media küçük çocuklarda çok sık görülen sağlık sorunlarından biridir. Doğru şekilde tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sorunlara yol açan çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde…

ORTA KULAK ENFEKSİYONU HAKKINDA

Orta kulak enfeksiyonları (orta kulak iltihabı) genellikle kulak zarı ve arkasındaki dokular dahil olmak üzere kulak dokusunun enfeksiyonundan kaynaklanan iltihaplanmadır. Otitis media olarak adlandırılır.

“Otitis”, kulağın iltihaplanması, “media” orta anlamına gelir. Bu iltihap genellikle boğaz ağrısı, soğuk algınlığı veya diğer solunum problemlerine neden olan enfeksiyonlarla başlar ve orta kulağa yayılır.

Enfeksiyonlara virüs veya bakteri neden olabilir ve akut veya kronik olabilir. Her iki kulak aynı anda enfekte olabilir (çift kulak enfeksiyonu ).

Akut orta kulak enfeksiyonları genellikle hızlı başlangıçlı ve kısa sürelidir.

Kronik orta kulak enfeksiyonları , tipik olarak minimum üç ay boyunca, orta kulağın kalıcı bir iltihaplanmasıdır. Bu, genellikle sadece birkaç hafta süren bir akut kulak enfeksiyonundan farklıdır.

ÇOCUKLARDA ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ

Orta kulak iltihabının en sık görülen belirtisi kulak ağrısıdır. İşitme kaybı, kulakta dolgunluk tıkanıklık semptomları da belirtiler arasındadır. Ayrıca, bebeklerde huzursuzluk, sık ağlama, beslenme zorluğu gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ateş yükselmesi, ense sertliği ve kusma şikayetleri ise ciddi orta kulak iltihabı yan etkileri olabileceğini gösterir.

ORTA KULAK ENFEKSİYONU NEDEN OLUR?

Kulak enfeksiyonuna orta kulaktaki bakteri veya virüs neden olur. Bu enfeksiyon genellikle burun yollarının, boğazın ve östaki tüplerinin tıkanmasına ve şişmesine neden olan başka bir hastalıktan (soğuk algınlığı, grip veya alerji) kaynaklanır.

ÇOCUKLARDA ORTA KULAK İTİHABI TEDAVİSİ

Çocuklarda orta kulak iltihabında tedavi yöntemi, çocuğun yaşı, enfeksiyonun ve belirtilerin ciddiyeti, otitis media türü gibi çeşitli faktöre bağlıdır. Hastalık bazen kendi kendine de iyileşebilir. Orta kulak iltihabı teşhisi konduktan sonra doktorunuz, yedi ila 10 gün boyunca alınması gereken amoksisilin gibi bir antibiyotik reçete edecektir. Doktorunuz ayrıca ateş ve ağrıya yardımcı olmak için asetaminofen veya ibuprofen veya kulak damlaları gibi reçetesiz ağrı kesiciler önerebilir.

Bunun dışında çocuğunuzda tekrarlayan otitis media veya efüzyonlu otitis media varsa, doktorunuz sıvıyı orta kulaktan boşaltmak için kulak zarına tüp takılmasını önerebilir.