Saman nezlesi, aynı zamanda “alerjik rinit” olarak da bilinir. Tıkanıklık, burun akıntısı ve sinüs basınçlarıyla birlikte soğuk algınlığı belirtilerinin sık görüldüğü ve semptomlara sahip yaygın bir rahatsızlıktır. Peki, çocuklarda saman nezlesi nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Saman nezlesi, alerjenlerin neden olduğu en yaygın çocukluk rahatsızlığıdır. Hastalık herhangi bir yaşta başlayabilir. Ancak genellikle genç yaşta (1 – 20 yaş) başlar. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürük, sinüslerde baskı ve yüzde ağrı gibi belirtileri olan çocuklarda saman nezlesi nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SAMAN NEZLESİ NEDİR?

Saman nezlesi, aynı zamanda “alerjik rinit” olarak da bilinir. Tıkanıklık, burun akıntısı ve sinüs basınçlarıyla birlikte soğuk algınlığı belirtilerinin sık görüldüğü ve semptomlara sahip yaygın bir rahatsızlıktır. Saman nezlesi, bir virüsün neden olduğu soğuk algınlığının aksine, polen gibi hava kaynaklı maddelere karşı alerjik bir tepki nedeniyle oluşur.

Saman nezlesinde alerjik reaksiyona neden olan madde “alerjen” olarak adlandırılır. Saman nezlesi olmayanların çoğunluğu için bu maddeler alerjenler değildir. Çünkü bağışıklık sistemi onlara tepki vermez.

Saman nezlesi ve alerjik rinit aynı anlamlara sahip olmakla birlikte, çoğu insan saman nezlesini yalnızca bitkilerden veya mantardan kaynaklanan polen ya da havadaki alerjenlere karşı alerjik bir reaksiyon olduğunu sanır. Alerjik rinit, havadaki parçacıklara; örneğin polen, burun, belki de gözler ve sinüsleri etkileyen toz akarları veya hayvan tüyleri de içerir.

Hastalık herhangi bir yaşta başlayabilir. Ancak genellikle genç yaşta (1 – 20 yaş) başlar. Çoğunlukla ailede aynı hastalık mevcuttur. Anne ya da babada alerji varsa %30, her ikisinde de alerji varsa %60, oranında çocukta alerji görülecektir. Diğer alerjik hastalıkların (egzama, astım ve alerjik konjuktivit-göz nezlesi) görülmesi olasılığı fazladır.

SAMAN NEZLESİ BELİRTİLERİ

Saman nezlesi belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı

– Sulu, kaşıntılı, kırmızı gözler (alerjik konjonktivit)

– Hapşırma

– Öksürük

– Kaşıntılı burun, ağız veya damak

– Gözlerin altında şişmiş, mavi renkli cilt

– Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı

– Yorgunluk

ÇOCUKLARDA SAMAN NEZLESİ NASIL GEÇER?

Saman nezlesinde tedavi için ilk adım alerjinin saptandığı maddeden bireyin uzak tutulmasıdır. İkinci basamakta ise ilaç tedavisi gelir. Bu tedavi ağızdan alerji şurup / hapları ile ve/veya kana karışmayan kortizonlu burun spreyleri ile sağlanabilir. Tedavi her hasta için farklılık göstermektedir. Çevre önlemleri ve ilaç tedavisinin yanı sıra problemin kökten çözümü için “Dil Altı Damla Aşı” tedavisi uygulanabilir.

Çocuğun duyarlı olduğu alerjenlerin artan dozlarda çocuğa verilmesiyle, çocuğun bağışıklık sistemini düzenlemeyi amaçlayan aşı tedavisi, bir süre sonra vücudun bu alerjenleri doğal karşılayabilmesini sağlamaktadır.