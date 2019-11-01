Çocuklarda şeker hastalığı nasıl tedavi edilir? İşte çocuklarda şeker hastalığı tedavisi…

Şeker hastalığı yani diyabet, vücudun beslenme kaynağı olan şekerin dengelenmesinde önemli hormonların başında gelen insülinin bozulmasına bağlı olarak gelişiyor. Genellikle yetişkinlerde görülen şeker hastalığı artık çocuklarda da görülebilmektedir. Peki, çocuklarda şeker hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Diyabet yani şeker hastalığı tüm dünya çozuklarını etkileyen önemli hastalıklardan biridir. Son yıllarda ülkemizde de en çok görülen çocuk hastalıklarının başında gelmektedir. Şeker hastalığı iyileştirilebilen bir hastalık değildir. Bu yüzden çocuğun ömür boyu dikkat etmesi ve hastalıkla ilgili önlemler alması gerekmektedir. Peki, çocuklarda şeker hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

ŞEKER HASTALIĞI (DİYABET) HAKKINDA

Şeker hastalığı (Diyabet); Tip1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrılıyor. Tip 1 diyabet hastalığında kan dolaşımındaki şekerin dokulara girişini sağlayan insülin hormonunun üretildiği pankreas hücrelerinde hasar söz konusu olmaktadır. Tip 1 diyabet, 10 yaşından küçük çocuklarda teşhis edilmektedir.

Tip 2 diyabet ise; dokuların insülin hormonuna karşı duyarsızlaşması, bu nedenle kan dolaşımındaki şekerin dokulara girememesi sonucu oluşmaktadır. Tip 2 diyabetteki artış, çocuklarda artan obezite oranlarıyla ilişkilidir. Tip 2 diyabet en sık 12 veya 13 yaşlarında çocuklarda teşhis edilir.

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

– İdrar miktarındaki artış, yatak ıslatma

– Aşırı miktarda susama ve su tüketimi

– Ağız kuruması

– Aşırı açlık hissi

– Yorgunluk

– Kilo kaybı

– Sinirlilik hali ve depresyon

ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞI TEDAVİSİ

Çocuğunuza Tip 1 diyabet teşhisi konulduysa, tedavileri her zaman insülin terapisi olacaktır. Fakat, bununla beraber, hekim tarafından uygun görülen bir ilaç tedavisine de başlanabilir. Tedavi ile birlikte çocuğun yaşam standartlarına da paralel olarak beslenme değişikliği ve düzenli egzersiz yapılması önerilmektedir.

Tip 2 diyabet tedavisinde de Tip 1'in tedavisi ile aynı yöntemler izlenebilir. Çocuğun insülin direncini kontrol altına alabilmek için beslenme düzeninin değiştirilmesi ve düzenli egzersizler tavsiye edilmektedir.