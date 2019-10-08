Halk arasında taban düşüklüğü olarak bilinen düztabanlık (pes planus), doğuştan veya edinilmiş olabilir. Tüm bebeklerde bu durum normaldir ve genellikle 2 veya 3 yaşında kaybolur. Peki, çocuklarda taban düşüklüğü nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz...

Çocukların gelişim sürecinde sık rastlanan taban düşüklüğü her zaman bir problem olarak algılanmamalıdır. Özellikle üç yaş öncesi hemen hemen tüm çocuklarda ayağın iç tarafındaki çukurluk bir yağ tabakası ile dolu olduğundan ayak tabanı zemine tümüyle temas eder, bazen bu süreç beş yaşa kadar uzayabilir. Peki, çocuklarda taban düşüklüğü nedir?

TABAN DÜŞÜKLÜĞÜ (DÜZ TABAN) NEDİR?

Taban düşüklüğü (düz tabanlık, pes planus, flat feet..), ayaktaki normal taban çukurunun olmamasıdır. Ayakta tarak bölgesi ile topuk arasındaki çukurluk çocuklarda 2 yaşına kadar koruyucu yağ tabakasıyla doludur. 2–2,5 yaşından sonra bu yağ tabakası ortadan kalkar.

Taban düşüklüğü (düz taban) tipleri

Esnek düz taban

Düz taban olan çocukların hepsi hemen hemen bu tip düz tabana sahiptir. Bu sağlık durumu acısızdır ve herhangi bir engele sebep olmaz. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç yoktur. Her iki ayağı da etkiler.

Esnek düz taban ve kısa Aşil tendonu

Bu durum, küçük çocuklarda çok nadir görülür. Daima her iki ayağı da etkiler. Acıya ve engelliliğe sebep olabilir.

Rigit düz taban

En az görülen düz taban şeklidir. Rigit düz taban şekli, ayak kemiklerinde probleme sahip olan insanlarda görülür. Rigit düz tabana sahip her dört insanın biri acıya ve kusura sahiptir. Vakaların yarısında rigit düz taban her iki ayağı da etkiler.

ÇOCUKLARDA TABAN DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Düz tabanlık ayağın tabanın düz olması, normal şartlarda orada olması gereken kavisin bulunmamasıdır. Ayağın altında yer alan bu kavisin bulunmaması ayağın taşıdığı yükün ağırlığının topuktan öne doğru aktarılamamasına sebep olduğu için ilerleyen yaşlarda ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir.

Birçok anne babanın en büyük endişesi çocuklarının düz taban olmasıdır. 2 yaşına kadar çocuklarda düz tabanlık görülme oranı %90’dır. Çocuklarda düz tabanlık belirtileri; çocukların yere basma biçiminde saklıdır ve gözlem ile ortaya çıkar. Çocuklar yere bastığında daha belirgin hal alan düztabanlık ayak yere basmadığında kavis oluşuyor ise esnek düz tabanlık olarak anılır.

ÇOCUKLARDA TABAN DÜŞÜKLÜĞÜ TEDAVİSİ

Tedaviden önce çocuğun hangi düz taban şekline sahip olduğunu bilmek önemlidir. Yumuşak taban düşüklüğünde herhengi bir özel tedaviye gerek yoktur. Ancak ayak tabanında ağrıdan şikayet eden veya aksayarak yürüyebilen çocukların ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmesi şarttır. Sebebine ve derecesine göre farklı tedavi yöntemleri önerilebilir. Bunlar:

Özel ayakkabı ya da tabanlık

Çocuğun ağrısını azaltır ve yürüyüşünü düzenleyebilir. Ancak hiçbir zaman taban düşüklüğünü düzeltmez. Yani ağrısız yumuşak taban düşüklüğünde özel ayakkabı, tabanlık, topuk kaması gibi herhangi bir tedavi gereksizdir.

Egzersiz

Taban kaslarını germe egzersizleri, taban düşüklüğü nedeniyle ortaya çıkan ağrıları azaltabilir.

Cerrahi

Çok ender olarak, rahatsızlığa ikincil olarak ortaya çıkmış kemik deformitlerin düzeltilmesi ve bağların desteklenmesi amacıyla gerekebilir.