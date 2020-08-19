Göz kırpma, baş sallama, omuz silkme gibi basit hareketler ya da birçok istemsiz hareketin aynı anda ortaya çıktığı kompleks tikler tik bozukluğu olarak tanımlanır. 6-7 yaş sonrasındaki çocuklarda daha sık görülen tik bozukluğu tedavi edilir mi? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Genetik ve sosyal faktörler, stres, kaygı, aşırı kontrolcü, baskıcı tutum, ilgi ve sevgi yetersizliği, çocuğa karşı sürekli davranışsal eleştiri ve arkadaşları ve kardeşiyle kıyaslanması gibi nedenlerin etken olduğu çocuklarda tik bozukluğu hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. Çocuklarda tik bozukluğu tedavi edilir mi? İşte cevabı…

TİK BOZUKLUĞU NEDİR

Göz kırpma, baş sallama, omuz silkme, boğaz temizleme, ses çıkarma ya da daha karmaşık olabilen tikler, tik bozukluğu olarak tanımlanır. Tik bozukluğunun özelliği haftalar ve aylar içinde, hatta gün içinde çevre koşullarının değişimine göre şiddetinin artıp azalabilmesidir. Uykuda belirgin olarak azalan tikler; stres, heyecan, yorgunluk ve hastalık ile artarlar. Bazı çocuklar tiklerini baskılayabilirler ancak bir süre sonra tiklerde artış görülür.

TİKLERİN NEDENLERİ

Çocuklarda görülen bu tük bozukluklarının nedeni tam olarak ortaya konamamıştır ancak pek çok teori ileri sürülmektedir.

Aşağıdakiler çocuklarda tik bozukluğuna neden olabilecek etkenlerden bazılarıdır:

Genetik ve sosyal faktörler

Stres, kaygı

Kuralcı ve titiz ana, baba tutumları

İlgi ve sevgi yetersizliği

Sürekli çocuğa karşı davranışsal eleştiri

Çocuğun performansınının üzerinde beklenti

Arkadaş ve kardeş kıyaslaması

Aile içi sorunlar

Kaygı veren, güvensiz bir ortam

Kardeş kıskançlığı

Ailenin sürekli çocuğun tikleri üzerine dikkat çekmesi

ÇOCUKLARDA TİK BOZUKLUĞU TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Çocuklarda tik bozukluğu tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Çocuk tiklerini belirgin durumlarda ortaya çıkarıyorsa bunun nedenlerinin ve sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Ailelerin tik bozukluğu olan çocuklara sürekli uyarıda bulunması tik bozukluğunu ortadan kaldırmadığı gibi sorunu daha da karmaşık bir hale getirir. Bu uyarılar ve müdahaleler sonunda ortaya çıkan gerginlik, tiklerin artışına sebep olur. Bu durum da tedaviyi daha zor hale getirir. Tedavi için ailenin bu konudaki desteği çok önemlidir. Çocuğa yaklaşım doktorun tavsiyeleri ve yönlerdirmelerine göre olmalıdır.Cezalandırma bir yöntem olarak asla belirlenmemeli ve uygulanmamalıdır. Ailede sevgi ortamının güçlü olması, tartışmaların olmaması ve çocuğa hak ettiği sevginin artırılarak verilmesi en önemli kurallardan biridir. Tik bozukluğu olan çocuğun sorunu aile, öğretmen ve doktor iş birliği ile çözülmelidir.