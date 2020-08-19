Genetik ve sosyal faktörler, stres, kaygı, aşırı kontrolcü, baskıcı tutum, ilgi ve sevgi yetersizliği, çocuğa karşı sürekli davranışsal eleştiri ve arkadaşları ve kardeşiyle kıyaslanması gibi nedenlerin etken olduğu çocuklarda tik bozukluğu hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. Çocuklarda tik bozukluğu tedavi edilir mi? İşte cevabı…
TİK BOZUKLUĞU NEDİR
Göz kırpma, baş sallama, omuz silkme, boğaz temizleme, ses çıkarma ya da daha karmaşık olabilen tikler, tik bozukluğu olarak tanımlanır. Tik bozukluğunun özelliği haftalar ve aylar içinde, hatta gün içinde çevre koşullarının değişimine göre şiddetinin artıp azalabilmesidir. Uykuda belirgin olarak azalan tikler; stres, heyecan, yorgunluk ve hastalık ile artarlar. Bazı çocuklar tiklerini baskılayabilirler ancak bir süre sonra tiklerde artış görülür.
TİKLERİN NEDENLERİ
Çocuklarda görülen bu tük bozukluklarının nedeni tam olarak ortaya konamamıştır ancak pek çok teori ileri sürülmektedir.
Aşağıdakiler çocuklarda tik bozukluğuna neden olabilecek etkenlerden bazılarıdır:
Genetik ve sosyal faktörler
Stres, kaygı
Kuralcı ve titiz ana, baba tutumları
İlgi ve sevgi yetersizliği
Sürekli çocuğa karşı davranışsal eleştiri
Çocuğun performansınının üzerinde beklenti
Arkadaş ve kardeş kıyaslaması
Aile içi sorunlar
Kaygı veren, güvensiz bir ortam
Kardeş kıskançlığı
Ailenin sürekli çocuğun tikleri üzerine dikkat çekmesi
ÇOCUKLARDA TİK BOZUKLUĞU TEDAVİ EDİLİR Mİ?
Çocuklarda tik bozukluğu tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Çocuk tiklerini belirgin durumlarda ortaya çıkarıyorsa bunun nedenlerinin ve sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Ailelerin tik bozukluğu olan çocuklara sürekli uyarıda bulunması tik bozukluğunu ortadan kaldırmadığı gibi sorunu daha da karmaşık bir hale getirir. Bu uyarılar ve müdahaleler sonunda ortaya çıkan gerginlik, tiklerin artışına sebep olur. Bu durum da tedaviyi daha zor hale getirir. Tedavi için ailenin bu konudaki desteği çok önemlidir. Çocuğa yaklaşım doktorun tavsiyeleri ve yönlerdirmelerine göre olmalıdır.Cezalandırma bir yöntem olarak asla belirlenmemeli ve uygulanmamalıdır. Ailede sevgi ortamının güçlü olması, tartışmaların olmaması ve çocuğa hak ettiği sevginin artırılarak verilmesi en önemli kurallardan biridir. Tik bozukluğu olan çocuğun sorunu aile, öğretmen ve doktor iş birliği ile çözülmelidir.