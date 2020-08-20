Tırnak yeme alışkanlığı yetişkinler ve çocuklarda yaygın olarak görülen bir durumdur. Genellikle stres ve baskı altındayken tırnak yemeye daha çok eğilim gösterdiği görülmektedir. 3-4 yaşlarında başlayan tırnak yeme alışkanlığı daha erken dönemde başlayabileceği gibi tedbir alınmadığı takdirde kalıcı bir sorun olarak devam edebilir. Peki, çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı neden olur? Nasıl geçer?

Tırnak yeme alışkanlığı her 3 çocuktan birinde görülebiliyor. Bu durum ergenliğe kadar devam edebileceği gibi aynı zamanda ergenlikten sonra da ortaya çıkabiliyor. Korku, kaygı, öfke, endişe gibi nedenlere bağlı olarak gelişen tırnak yeme alışkanlığı, ergenlik dönemindeki çocuklarda da etrafından onay görememelerinden dolayı ortaya çıkabiliyor.

Bununla birlikte bazı çocuklar ebeveynlerini taklit ederek tırnak yeme alışkanlığı edinebiliyorlar. Tırnak yeme hastalığı aynı zamanda, tırnak koparma, tırnağın çevresindeki derileri koparma, ayak tırnaklarını yeme veya koparma gibi eylemleri de beraberinde getirebiliyor.

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI NEDENLERİ

Tırnak yeme alışkanlığı genellikle çocuklarda ebeveynin sunduğu güvenli ortamdan çıkıp farklı bir sosyal hayata atılması ile başlayabilir. Örneğin, çocuğunuzu kreşe gönderdiğinizde veya bakıcıya bıraktığınızda çocuğunuz kendini daha rahat ve güvende hissetmek için tırnak yemeye başlayabilir. Çocuğun duyguları ile baş etmek için yaptığı bu alışkanlık çoğunlukla travmalardan kaynaklı olsa da aile bireylerini taklit ederek de tırnak yemeye başlayabilirler. Ayrıca, çaresizlik, stres, can sıkıntısı ve gibi nedenlerden dolayı çocuğunuzun kendini yatıştırmak için tırnak yeme ihtiyacı duyabilir. Tırnak yeme alışkanlığı çok ciddi bir sağlık sorununa yol açmasa da tırnaklarına ve dişlerine zarar verebilir.

Çocuğunuz kendini gergin ve stresli hissettiği dönemlerde daha çok artan bu durum hayat boyu devam edebilir. Bu alışkanlığını gidermek ve yok etmek için ebeveynler, stresi faklı yöntemlerle yönetebileceğini öğrenmesini sağlamak gerekir. Peki çocuklara tırnak yeme alışkanlığı nasıl giderilir? İşte yanıtları…

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI NASIL GİDERİLİR?

Eğer çocuğunuz tırnaklarını yiyorsa onu bu davranışı yüzünden uyarmak yerine görmezden gelinmesi daha faydalı olacaktır. Ellerini daha çok kullanacağı farklı eylemlere yönlendirmek, tırnaklarını kısa kesmek, çocuğunuzun kaygı, stres ve endişe gibi tırnak yemesine sebep olan tetikleyicileri ortadan kaldırmak işe yarayabilir. Ayrıca çocuğunuzu kesinlikle eleştirmeden tırnak yemenin iyi bir davranış olmadığını, tırnaklarını yediğinde şekil bozukluklarının ortaya çıkabileceğini ve ellerinin daha bakımsız görüneceğini ifade edebilirsiniz. Onu bu konuda teşvik etmek için tırnak bakım seti alarak manikür yapmak hem hoşuna gidebilir hem de tırnak bakımına daha çok önem vermesine neden olabilir. Bunun yanı sıra acı oje kullanmakta çocuğunuzun tırnak yemesini engelleyebilir. Çocuğunuz tüm bunlara rağmen hala tırnak yemeye devam ediyor ve bir türlü vazgeçmiyorsa bu durum çocukta daha fazla ilerlemeden bir uzmandan yardım almanızda fayda bulunur.