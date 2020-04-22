Çocuklarda tuvalet eğitimi nasıl olmalıdır?

Tuvalet eğitimi çocuk gelişiminin önemli bir basamağıdır diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Mumcu, “Nasıl ki çocuklar yemek yemeyi, kendi kendine uyumayı öğreniyorsa tuvalet kullanmayı da gelişimlerinin bir döneminde öğrenir. Eğitimde önemli olan nokta çocuğun hazır olması ve özellikle çocuk odaklı bir eğitim programının uygulanmasıdır. Çünkü tuvalet eğitimi ile ilgili özellikle başlama yaşı, nasıl yapılacağı ile ilgili değişik görüşler vardır. Ama sıklıkla eğitime 18-24 ay arasında başlanması ve 2.5-3 yaş arasında ise tamamlanması kabul görmektedir. Zaten çocukların yüzde 90’ı da sıklıkla 4 yaşına kadar tuvalet kullanmayı öğrenir.

“TUVALET EĞİTİMİ GENELLİKLE 6 AY KADAR SÜRER”



Tuvalet eğitim ise genellikle 6 ay kadar sürer. Ama bazı çocuklar tuvalet kullanmayı hemen birkaç gün içinde başarabilirken bazı çocuklarda öğrenme 1 yıla kadar uzayabilir. Çünkü çocukların gelişim basamakları birbirinden farklıdır. Gelişim basamaklarındaki farklıklar nedeniyle de tuvalet eğitimi her çocukta aynı ayda ve aynı sürelerde olmaz. Bazı çocukların tuvalet alışkanlığını öğrenmesi çok kolay ve kısa sürede olur bazı çocuklarda bu durum çok sıkıntılı ve uzun sürer. Tuvalet kullanmayı öğrenmek sadece tuvalete çiş kaka yapmak değildir. Çocukların fiziksel, bilinçsel, sosyal ve duygusal gelişim basamaklarını içeren bir süreçtir. Bu nedenle tuvalet eğitimine mutlaka doğru zamanda ve doğru yöntemlerle başlanmalıdır. Çünkü yeterli gelişim ve olgunluğa erişmemiş çocuklarda tuvalet eğitimine başlamak her zaman başarısız olur” dedi.

ÇOCUKLAR TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR MI ?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yelda Mumcu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü, “Unutmayın her çocukta tuvalet eğitim süreci farklılık gösterir. Her çocuğun öğrenme süreci farklıdır. Anne baba olarak yapmanız gereken çocuğunuzun hazır olup olmadığını anlamak, onu yönlendirmek, pozitif desteklemektir. Doğru zamanın geldiğini aşağıdaki belirtilerden anlayabilirsiniz.

KLOZET Mİ LAZIMLIK MI ?



Çocuğunuz lazımlık mı yoksa klozet adaptörü mü kullanacak kendisinin karar vermesi uygundur. Bazı çocuklar klozete oturmaktan korkabilir. Çocuğunuz hangisinde kendisini rahat hissederse onu kullanın. Ama kaka yaparken ayaklarının yere değmesi rahat şekilde kaka yapmasını sağlar. O yüzden klozet adaptörü kullanılacaksa ayaklarının altına bir tabure konulması gerekir. Lazımlık kullanan çocuklar da bir süre sonra klozet kullanmaya başlar.

“ÇOK ZORLAYICI DAVRANMAYIN”

Aslında tuvalet eğitimi için tek bir plan yoktur. Çocuğunuzun hazır olma derecesi ve mizacı bu konuda etkilidir. Bazı çocuklar kendileri istekli ve kolay kabullenir, çok fazla yardım almadan tuvalet kullanmayı öğrenebilir. Ama bazı çocuklar oldukça isteksiz ve inatçı olabilir. Çocuğun gelişimi basamağını ve mizacına göre anne babalar ve bakıcılar çok zorlayıcı olmadan esnek ve cesaretlendirici bir plan ile tuvalet kullanma alışkanlığını öğretebilirler.