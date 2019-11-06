Uyuyan çocuğunuza baktığınızda, tatlı tatlı rüya görürken çıkardığı sesleri, rahat nefes alıp vermesini ve belki de arada bir iç çekmesini duymak istersiniz. Ancak bazı ebeveynler, çocuklarda yaygın olarak görülen diş gıcırdatma seslerini duyuyor ve bundan endişeleniyor. Peki, çocuklarda uykuda diş gıcırdatma nedenleri nelerdir? Merak edilenler haberimizde...

Her 10 çocuktan 2 ya da 3’ü uykusunda dişlerini gıcırdatıyor. Sıklıkla derin uyku evrelerinde oluşan diş gıcırdatma, genel olarak 3-7 yaş arası çocuklarda en çok görüldüğü dönem. Diş gıcırdatma hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Çocuklarda uykuda diş gıcırdatma nedenleri nelerdir? İşte cevapları…

ÇOCUKLARDA DİŞ GICIRDATMA HAKKINDA

Pek çok çocuk yaşamının belli bir aşamasında dişlerini gıcırdatır. Hatta bazı çocuklar çenelerini sıkar. Diğerleri o kadar sert dişlerini gıcırdatır ki ses çıkarır. Çocuğunuz dişlerini gıcırdatıyorsa, genellikle çıkardığı gürültü yüzünden uyanmaz. Çoğu durumda, diş gıcırdatma çocukların dişlerine zarar vermez.

Çocuğunuzun dişlerini gıcırdattığı konusunda endişeleniyorsanız, doktorunuz veya diş hekiminiz gibi bir sağlık uzmanıyla konuşun. Dişleri koruyan veya gıcırdatmasını önleyen cihazlar size yardımcı olabilir.

ÇOCUKLARDA UYKUDA DİŞ GICIRDATMA NEDENLERİ

Uzmanlar, diş gıcırdatmanın neden gerçekleştiğinden emin değildir. Bazı durumlarda, çocuklar diş gıcırdatabilir çünkü üst ve alt dişler doğru şekilde hızalanmamıştır.

Çocuklarda diş gıcırdatmaya neden olabilecek diğer nedenler şunlardır:

– Stres

– Diş çürükleri

– Boğaz iltihapları

– Bağırsak parazitleri

– Duygu durum bozuklukları

Çocuklarda diş gıcırdatmasının yanında ağızdan su akması ve sabahları boğazda ağrı olması, reflünün işareti de olabilir.

ÇOCUKLARDA DİŞ GICIRTISINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

– Tutarlı bir yatma rutini izleyin. Çocuğunuzun her gece uyumaya hazır olması için 10 ila 30 dakika ayırın.

– Yatmadan önce ona rahatlatıcı bir ortam oluşturun.

– Yatmadan önce çocuğunuzla etkileşim kurun. TV, bilgisayar veya video oyunlarının yerinizi almasına izin vermeyin.

– Çocuğunuzu, yaşlarına uygun olmayan TV programlarından, filmlerden ve video oyunlarından uzak tutun.

– Çocuğunuzu sallarken, biberonla beslenirken veya emzirirken uyuya kalmasına izin vermeyin.

– Yatmadan önce, çocuğunuzun kafein içeren yiyecek veya içecek tüketmesine izin vermeyin. Bu çikolata ve soda içerir.

– Ona yatmadan önce uyarıcı olan herhangi bir ilaç vermemeye çalışın. Buna öksürük ilaçları ve dekonjestanlar da dahildir.