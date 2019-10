Çocuklarda vitamin eksikliği belirtileri ve tedavisi

Vücut direncini artıran en önemli maddeler arasında yer alan ve vücudu hastalıklara karşı koruyan vitaminlerin eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Peki, çocuklarda vitamin eksikliği belirtileri nelerdir? Merak edilenler ve çocuklarda vitamin eksikliği tedavisi hakkında merak edilenler haberimizde…

VİTAMİNLER HAKKINDA

Vitaminler, tüm hücrelerin sağlığı ve normal işleyişi için hayati öneme sahip organik besinlerdir. Vücuttaki tüm organ ve sistemleri etkileyen vitaminlerin yetersiz alımı farklı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bunlar bazen çok basit belirtilerle kendini belli eder ve vitamin takviyeleri ile ortadan kalkar; fakat bazen çok ciddi hastalıklara davetiye çıkarır veya onların habercisidir.

ÇOCUKLARDA VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

A Vitamini eksikliği

A vitamini bağışıklık fonksiyonu, sağlıklı cilt, gece görüşü ve büyümede rol oynar. A vitamini eksikliğinde gözde kseroftalmi; yani göz akı ve kormeanın parlaklığını kaybederek kuruması ve gece körlüğü gibi problemler ortaya çıkabilir. A vitamini eksikliği aynı zamanda boğaz ve göğüs enfeksiyonlarının yanı sıra gastrointestinal riskte de artışa yol açabilir. Çocuklarda büyüme gecikmesi ve kemik gelişimi de A Vitamini eksikliğinin belirtileridir. A vitamini eksikliğini gidermek için çocuğunuzu yeşil yapraklı sebzeyi, sütü ve yumurtaları besleyin. Hafif A Vitamini yetersizliği genellikle uzun süreli bir etki olmadan tedavi edilebilir.

C Vitamini eksikliği

C vitamini eksikliği vücudun kolajen yapamaz hale gelmesidir. Kolajen üretilememesi de vücutta çeşitli dokuların yıkılmaya başlamasına ve doku tamirinin sekteye uğramasına neden olabilir. C vitamini eksikliği diş etlerinde kanama ve şişme, ciltte kırmızı lekeler, anemi, halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Çocuğunuzu C vitamini bakımından zengin yeşil sebze, domates, turunçgiller, kivi ve brokoli gibi besinlerle besleyin.

D Vitamini eksikliği

Yetersiz D vitamini çocuğunuzun kramplara, genel kas güçsüzlüğüne ve kemik kırıklarına karşı duyarlılığını artırabilir. Diş problemleri, çocuklarda D Vitamini eksikliğinin bir başka göstergesidir. Balık, yumurta sarısı ve tahıl ürünleri, zengin D Vitamini kaynakları olan bazı yiyeceklerdir.

E Vitamini eksikliği

E vitamini eksikliği çok yaygın değildir. Genellikle yetersiz beslenmenin bir sonucudur ve nörolojik sorunlara neden olabilir. Düşük doğum ağırlığı bu tür bir eksikliğe neden olabilir. Sık görülen semptomlar arasında kas güçsüzlüğü, görme problemleri, uyuşukluk, yürüme zorluğu ve titreme sayılabilir. Badem, avokado, ıspanak ve patates gibi yiyecekler zengin E Vitamini kaynaklarıdır.

B12 Vitamini eksikliği

Aynı zamanda kobalamin olarak da bilinen B12 Vitamini suda çözünür bir vitamindir. Beyin ve sinir fonksiyonunun yanı sıra kan oluşumu için de gereklidir. Çocuklarda B12 Vitamini eksikliği, anoreksi, gelişimsel gecikmeler, nörolojik problemler, sinirlilik ve zayıflık gibi semptomlarla kendini gösterir. Kepekli tahıllar, fındık, balık ve kümes hayvanları gibi yiyeceklerin çocuğunuzun diyetine dahil edilmesi bu eksikliği uzak tutmaya yardımcı olur.