Zatürre (Pnömoni) akciğerlerde bir enfeksiyondur. Hafif veya ciddi olabilir. Zatürre genellikle 5 yaşından küçük çocuklarda daha yaygındır. Peki, çocuklarda zatürre belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Zatürre çoğunlukla bakteri veya virüslerden kaynaklanır. Bu bakteri ve virüslerin bazıları, kendileri ile enfekte olmuş bir kişiyle doğrudan temas yoluyla yayılabilir. Kanserin neden olduğu zayıf bağışıklık sistemi, astım veya kistik fibroz gibi devam eden (kronik) sağlık sorunu ve akciğerler veya solunum yolları ile ilgili sorunları olanlar ve ayrıca sigara dumanına maruz kalan 1 yaşından küçük çocuklar risk altındadır. Şimdi, çocuklarda zatürre belirtileri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

ZATÜRRE (PNÖMONİ) HAKKINDA

Zatürre ya da bilimsel adıyla pnömoni, bir veya her iki akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Bu, oksijenin kan dolaşımına ulaşmasını zorlaştırır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır.

Bu, kişiden kişiye yayılabileceği anlamına gelir. Hem viral hem de bakteriyel zatürre, hapşırma veya öksürmeden dolayı havaya yayılan damlacıkların solunması yoluyla başkalarına da bulaşabilir. Pnömoniye neden olan bakteri veya virüslerle kirlenmiş bardak, mendil, çatal-kaşık, kapı kolu gibi eşyalara dokunmak ve sonrasında ellerin ağıza götürülmesi ile de bulaşabilirler.

Zatürre çoğunlukla Streptococcus pneumoniae (Pnömökok mikrobu) adı verilen bakterilerin neden olduğu enfeksiyonun sonucudur. Bunun yanı sıra, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae gibi çeşitli bakteriler de zatürreye neden olabilmektedir.

Çocuklarda görülme sıklığı yaşa gore değişkenlik gösterir. Bir yaşından küçük ve 5 yaşından büyük her 1000 çocuğun 15'inde zatürre görülürken, bu sıklık 1-5 yaş arası çocukta ikiye katlanır.

ÇOCUKLARDA ZATÜRRE BELİRTİLERİ

Semptomlar her çocuk için farklılık gösterebilir. Ayrıca zatürreye neyin neden olduğuna da bağlı olabilirler.

Bakteriyel zatürre vakaları aşağıdaki belirtilerle aniden ortaya çıkar:

– Mukus/balgam üreten öksürük

– Öksürüğün neden olduğu göğüs ağrısı

– Kusma veya ishal

– İştah kaybı

– Halsizlik ve yorgunluk

– Ateş

– Kaburga aralarında veya altlarında çekilmeler

– Kas, eklem ağrıları

Viral zatürrenin erken belirtileri bakteriyel zatürrenin belirtileri ile aynıdır. Ancak viral zatürrede solunum problemleri yavaşça ortaya çıkar. Hırıltılı ve öksürük kötüleşebilir. Viral zatürre çocuğu bakteriyel zatürre için daha riskli hale getirebilir.

Yukarıda listelenen semptomlara ek olarak, çocuğunuzda şunlar olabilir:

– Titreme

– Hızlı veya zor nefes alma

– Baş ağrısı