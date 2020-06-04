Çocuklara karşı yapılan cinsel istismarların günümüzde artış göstermesi birçok ebeveyn için adeta kabusa dönüşüyor. Yapılan bu çirkin ve ahlaksız davranışlar çocukların ileri ki yaşamında ciddi sorunlar yaşamalarına neden oluyor. Peki, çocukları cinsel istismardan koruma yolları nelerdir?

Çocukları cinsel istismardan korumak için ailelere düşen görevlerin başında özellikle okul dönemi öncesi çocukların mahremiyet duygularının gelişmesini sağlamak geliyor. Çocuklarının kendilerini korumak için bedeninin özel olduğunu ve başkalarının dokunmaması gerektiğini bilmeleri büyük önem taşıyor. Peki çocukları cinsel istismardan nasıl koruyabiliriz? Ebeveynler çocuklarını bu konuda nasıl bilgilendirebilirler? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

ÇOCUĞUNUZUN VÜCUDUNU TANIMASINI SAĞLAYIN: çocuklarınızın vücut sınırlarına ilk olarak siz saygı gösterin. Herkesin olduğu gibi onlarında özel bölgelerinin olduğunu ve bu bölgelerin isimlerini ve bu bölgelere kimlerin ne şartla dokunabileceğini anlatın.

ÇOCUĞUNUZUN HAYATINA DAHİL OLUN: Çocuğunuzun hayatına sürekli olarak dahil olmak çocuğun cinsel istismara karşı uyarı işaretlerini anlamanızı sağlar.

GÜNLÜK HAYATLARINA İLGİ GÖSTERİN: Çocuğunuzun tüm gün neler yaptığı ve kimlerle olduğu hakkında bilgi edinin.

ÇEVRESİNDEKİ İNSANLARI TANIYIN: Çocuğunuzun etrafındaki çocukları ve yetişkinlerde dahil olmak üzere çocuğunuzun kimlerle zaman geçirdiğini bilin.

MEDYA HAKKINDA KONUŞUN: Cinsel şiddet olayları birçok haber kanalında karşımıza çıkabilir. Çocuğunuzla bir konuşma başlatmak için bu haberle ilgili sorular sorun. Örneğin, “Daha önce böyle bir şey duydun mu?” ya da “Böyle bir durumda sen ne yapardın” gibi sorular ile çocuğunuza bu konunun ne kadar önemli olduğunu bildirin ve cinsel istismar hakkında çocuklarınızın bilmesi gerenleri ifade edin.

ÇOCUĞUNUZUN SINIRLARINI KOYMASINI SAĞLAYIN: Çocuğunuza kimsenin onlara istemsiz bir şekilde dokunma hakkının olmadığını bilmesini söyleyin buna en yakınları anneanne veya babaanne de dahildir. Zorla kimsenin sarılamayacağını, gıdıklamayacağını anlatın ve bedeninin kendine ait olduğunu bilmesini sağlayın.

ÇOCUKLARINIZIN KORKMASINA İZİN VERMEYİN: Genellikle çocukları istismara hakkında sessiz tutmak için çocuğunuzu tehdit edebilir ve bu konunun gizli kalması gerektiğini söylerler. Böyle bir durum karşısında çocuk korkabilir ve bunu anlatmak istemeyebilir. Çocuğunuza sizinle konuşmakta asla sorun yaşamayacaklarını sık sık hatırlatın.