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Çocukların süs havuzundaki tehlikeli oyunu
Çocukların süs havuzundaki tehlikeli oyunu
İstanbul'da girdikleri süs havuzunda olası bir elektrik akımına aldırış etmeden serinlemek isteyen yabancı uyruklu 3 çocuğun sudaki eğlencesi kameralara yansıdı.
Yaşam 15 Ağustos 2018 - 10:14

Yazın İstanbul'un sıcağından bunalan çocuklar soluğu süs havuzlarında alıyor. Harbiye'de yol kenarında bulunan süs havuzuna serinlemek için giren yabancı uyruklu 3 çocuk, uyarılara aldırış etmeden havuzda yüzmeye çalıştı. Olası bir elektrik akımına aldırış etmeden suyun tadını çıkaran çocuklar birbirleriyle yarıştı. Çevreden geçen bazı vatandaşlar çocukların sudaki eğlencesini cep telefonları ile kaydederken, bazı vatandaşlar da çevrede bulunan güvenlik görevlilerine çocuklara müdahale etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda süs havuzlarında elektrik akımı nedeniyle ölümler meydana gelmişti.
sushavuzu
(İHA)

Son güncelleme: 11:34 - 15.08.2018
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