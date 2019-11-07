Uyku çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini etkileyen en önemli faaliyettir. Uykusunu almayan çocuk gün içerisinde huzursuzluk, iştahsızlık gibi sorunlar yaşayabilir. Yeni doğan bebekler neredeyse bütün gününü uyuyarak geçirebilirler fakat bebek büyüdükçe uyku düzeni oluşmaya başlar. Peki, Çocukların uyku düzeni nasıl olmalı? Kaçta yatıp, kalkmalılar?

Her canlının uykuya ihtiyacı vardır. Vücudun dinlenmesi ve sağlıklı çalışabilmesi için uyku büyük önem taşır. Özellikle çocukların büyüme ve gelişimlerine uyku büyük katkı sağlar. Gece geç saatlere kadar oturan, uyku düzeni olmayan çocukların gelişimleri yetersiz olabilir. Bu nedenle bebeklikten itibaren çocuklara uyku düzeni oluşturmak ve saatinde uyutmak gerekebilir. Peki, çocukların uyku düzeni nasıl olmalı? Kaçta yatıp, kalkmalılar? Yaşa göre uyku düzeni nasıl olmalı? sorusunun yanıtı…

UYKU VE YENİDOĞAN (0-3 AY)

Yeni doğanların ilk aylarında uyku günün her saatinde meydana gelir ve uyku-uyanıklık döngüsü, beslenmesi, altının değiştirilmesi hepsi bir düzen gerektirir. Yeni doğanlar günde 10.5-18 saat uyurlar. Uyku süresi birkaç dakika veya birkaç saat sürebilir. Uyku sırasında genellikle aktiftir, kollarını ve bacaklarını hareket ettirebilir, gülümser, emer ve genellikle huzursuz görünebilirler. Bebekleri uykulu olduklarında yatağa koymak kendi başına uyumasına yardımcı olur. Bu sayede uykuya çabuk dalarak nasıl uyuması gerektiğini öğrenebilirler.

UYKU VE BEBEKLER (4-11 AY)

6 aylıkken gece beslenmesi azalır ve çoğu bebek gece boyunca uyur. Bebekler genel olarak gece 9-12 saat uyurlar ve günde 1-4 defa 30 dakika ve 2 saat arasında kestirme yapabilir. 1 yaşına ulaştıklarında öğlen uykuları azalmaya başlar. Bu dönemde bebekler için uyku eğitimine başlanabilir ve kendi başına uyumasına yardımcı olunabilir.

UYKU VE YÜRÜMEYE BAŞLAYAN ÇOCUKLAR(1-2 YAŞ)

Yürümeye başlayan çocuklar 11-14 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Öğle uykuları gece uykularını geciktireceğinden dolayı akşam uyku saatlerine çok yakın aralıklarda olmamalıdır. Bu dönem çocuklar için günlük bir uyku takvimi ve tutarlı yatma zamanı sürdürmelisiniz.

UYKU VE OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR(6-13YAŞ)

6-13 yaş çocuklar 9-11 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Bu yaşa gelen çocukları yatma saatine yakın tv izletmek yatma direnci, uykuya dalmakta zorluk, uykuda kaygı ve daha az saat uyumu ile ilişkilendirilebilir. Bu yaşta uyku problemleri sıklıkla yaşanabilir. 6-13 yaş arası çocuklar akşam en geç 9-10 civarında uyumalıdırlar. Düzenli ve tutarlı davranarak çocuğunuza uykunun önemini anlatabilirsiniz.