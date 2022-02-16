Çocukluğunu özleyen bu gazozcuya geliyor

İzmir'de çocukluğunda elinde kovayla dolaşıp gazoz satan Yusuf Akın, hayalini gerçekleştirerek Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda nostaljik gazoz dükkanı açtı. 150 çeşit nostaljik ve yerel gazozun bulunduğu dükkana gelenler çocukluğundaki lezzetleri yeniden hatırlıyor.

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1980 yılından beri Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda çeşitli iş kollarında çalışan ve çocukluğunda elindeki kovayla sokak sokak dolaşıp gazoz satan Yusuf Akın (47), çocukluk hayalini gerçekleştirerek nostaljik gazoz dükkanı açtı.

Çocukluğunda elindeki kovayla sattığı gazozları şimdi işletmeciliğini yaptığı nostaljik gazoz dükkanında satan Akın, tam 150 çeşit memleket gazozunu raflarda sergileyerek rengarenk görsel oluşturuyor. Sokaktan geçen insanlar gazozları inceleyip tadarak, çocukluklarındaki lezzetleri yeniden hatırlıyor.

“BURAYA GELEN ÇOCUKLUĞUNU HATIRLIYOR”

Bu dükkana gelenlerin çocukluğunu hatırladığını söyleyen işletmeci Yusuf Akın, “Gazoz çok eski bir kültürümüz. Ben de gazozu küçüklüğümden beri çok sevdiğim için böyle bir girişimde bulundum. Şu an burada 150 çeşit gazozumuz var ve hepsi yerel. Bunlarda kesinlikle glikoz, fruktoz ve sakkaroz yok; hepsi yüzde 100 şeker pancarından üretilmiş. Hepsi memleketimizin bir ok yerinde üretilen nadide aromalarla lezzetlenmiş ürünler. 1940’lı, 50’li yıllarda, açık sinemalarda satılan ve her birimizin çocukluğunda yeri vazgeçilmez olan bir ürün. Buraya gelenler, çocukluğundaki o lezzeti bularak memnun ayrılıyor” dedi.

KOLEKSİYONCULARIN DA İLGİ NOKTASI

İşletmesinin nostaljik gazozları içmek isteyenlerin yanı sıra koleksiyoncuların da ilgi noktası olduğunu söyleyen Yusuf Akın, “Sadece lezzet olarak da değil, koleksiyon anlamında da buraya gelip hem şişe hem de gazoz kapağı koleksiyonu yapmak isteyenler de oluyor. Çocukken mesela yağmurlu çamurlu havalarda, gazozuna maç yapardık; futbolcuların göstermediği eforu biz çocukken bir gazoz için sarf ederdik. Gazoz çok değerliydi bizim için. Şu anda da eskiye, nostaljiye bir rağbet var. Her yerden insanlarımız, Kemeraltı’na bu dükkana geliyor” diye konuştu. (İHA)

