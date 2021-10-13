Çocukluk hayalindeki gemileri sanata dönüştürüyor

Tarihte var olmuş her türlü geminin küçültülmüş modellerini binlerce parça kullanarak üreten Ahmet Cengiz Dumlupınar, çocukluk hayali olarak başladığı gemi modelciliği hobisini yeni mesleği haline getirip profesyonelce çalışmalara imza atıyor.

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Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi’nde kurduğu atölyesinde çocukluk hayallerindeki gemileri aylarca süren çalışmalar sonucunda sanata dönüştüren Ahmet Cengiz Dumlupınar’ın (71) tasarladığı gemi modellerini görenler hayran kalıyor.

DENİZCİLİK TARİHİNDEKİ GEMİLERİN MODELLERİNİ ÜRETİYOR

Nusret Mayın Gemisi, Barbaros Hayreddin Zırhlısı, Ertuğrul Firkateyni, Bandırma Vapuru, Hamidiye Kruvazörü, Akdeniz Yolcu Vapuru ve Anadolu Hisarı Vapuru gibi onlarca gemi modelini uzun uğraşlar sonucu tasarlayan Dumlupınar, birbirinden farklı modellerde gemiler üretmeye devam ediyor.

Türkiye’nin çeşitli müzelerinde eserleri olan Dumlupınar, gemi modelciliği işinin kendisini dünyaya ve yaşama bağladığına vurgu yaptı.

YILLARCA SÜREN EMEK, ŞAHESER MODELE DÖNÜLÜYOR

Hobi olarak başladığı gemi modelciliğini şimdi profesyonelce yaptığı bir meslek haline getirdiğini söyleyen Ahmet Cengiz Dumlupınar, bir geminin binlerce parçadan oluştuğunu ve kendi elleriyle yaptığını ifade etti.

Günde 8 saat çalışarak Barbaros Hayreddin Zırhlısı’nı 1 yılda tamamladığını anlatan Dumlupınar, günde 8 saat çalışıldığında basit modellerin 5-6 ayda tamamlandığını belirtti. Eserlerini gören kişilerin gözlerindeki beğeniyi görünce ve güzel sözler duyunca bu işin bedeli olarak aldığı en önemli şeyin bu olduğunu belirten Dumlupınar, sağlığı el verdiğince gemi modelciliği yapmaya devam edeceğini söyledi. (İHA)