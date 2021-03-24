Çok nadir görülüyor… Kars’ta görüntülendi!

İlçeye bağlı Melikköy’de sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi.

Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor.

FARE VE KUŞ YUMURTASI İLE BESLENİYOR

Çok küçük deliklerden girebilme yeteneğine sahip olan gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor.

Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor.

KARLA BİRLEŞİNCE ZOR FARK EDİLİYOR

Diğer aylarda koyu renkli olan, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince fark edilmesi zor oluyor. (DHA)