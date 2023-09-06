‘Çok nitelikli’ dolandırıcılık hikayesi: 7 farklı kimlikle herkesi kandırdı

İngiltere, 20 yılda 7 ayrı kılığa bürünüp 4,5 milyon sterlinlik vurgun yapan Jody Oliver isimli dolandırıcıyı konuşuyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere basını, kendi eşi ve çocukları dahil en yakınlarını dahi kandırarak yıllarca farklı kimliklere bürünen ve 4,5 milyon sterlinlik vurgun yapan Jody Oliver isimli dolandırıcının hikayesini manşetlere taşıdı.

38 yaşındayken kendisini 30 milyon sterlinlik servete sahip British Airways pilotu olarak tanıtan, Notting Hill’de villası ve Rolls-Royce’u olduğunu söyleyen adamın o dönemki nişanlısı, Oliver’in bir gün aniden ortadan kaybolduğunu anlattı.

EMLAK KRALI, POLİS, PİLOT, BAŞBAKANIN ARKADAŞI…

İngiliz Sunday Times gazetesi, Oliver’in 20 yılda 7 farklı kimlikle polis, tekne kaptanı, emlak kralı, araba eksperi ve eski Başbakan Boris Johnson’ın yakın arkadaşı kimliklerine bürünüp en yakınlarını bile dolandırdığını yazdı. Haberde, Jody Francis Oliver’in aslında 45 yaşında üç çocuklu, evli ve işsiz bir adam olduğunun anlaşılmasının ardından yakayı ele verdiği ve hapse atıldığı kaydedildi.

Oliver geçen ay dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 6 yıl hapse mahkum olmuştu. Polise dahi yalan söyleyen ancak sonunda yakalanan Oliver’ın hesabında sadece 351 sterlin olması herkesi şoke etti.

Yıllarca farklı kimliklerle gezen Oliver’in arkadaşları da, adamın gerçek kimliğini öğrendiklerinde şok geçirdiklerini söyledi.

MÜKEMMEL ROL KABİLİYETİ

Yoksul bir ailede büyüyen ve iş hayatına araba satıcısı olarak başlayan Oliver’in “mükemmel rol kabiliyetiyle” tanıştığı bazı ünlü isimleri bile sahte anlaşma vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Bir dönem Oliver’in yanında çalışan Laura Colvin, “Her zaman çok şık giyinir ve pahalı saatler takardı” dedi.

DOLANDIRMADIĞI YAKINI KALMADI

Babasının Monaco’da kumarhanesi olduğunu söyleyen, masasında eski İngiltere başbakanlarından Margaret Thatcher'ın cenaze töreni davetiyesini bulunduran Oliver’in sürekli yalan söylediği ve yakınlarını hediyelere boğarak geniş bir ağ kurduğu ifade edildi.

Sürekli kimlik değiştiren ve farklı şirketlerin sahibi olduğunu söyleyen Oliver’in 2011’de tanıştığı erkek arkadaşı Rhys Burgess’i de bekar olduğunu söyleyip kandırdığı ortaya çıktı.

Sunday Times, Oliver’ın 2016’da kayınpederini bile hesabının çalındığını söyleyerek kandırdığını ve ondan 105 bin sterlin para aldığını yazdı. David Hawkes, gerçeği öğrendiğinde damadını polise ihbar ettiğini söyledi.

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