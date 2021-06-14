Çökelez Aslanı: Irk bozulmasın diye 60 yıldır aynı aile yetiştiriyor

Denizli'nin Çal ilçesine bağıl Yukarıseyit Mahallesi'nde Kayış Ailesi tarafından yaklaşık atmış yıldan bu yana çoban köpeği besleniyor. İri yapısı güçlü vücuduyla koyun sürülerine dağlarda kurt ve çakal saldırılarından koruyan köpekler yöre halkı tarafından ‘Çökelez Aslanı’ ismiyle biliniyor.

ÜÇ KUŞAKTIR AYNI AİLE YETİŞTİRİYOR

Irkın korunması için üç kuşaktır aile olarak büyük gayret gösterdiklerini anlatan Musa Kayış, köpeğin ismini ilçe sınırları içinde bulunan Çökelez Dağı'ndan aldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

* Bizim bu Ata mesleğimiz. Üniversite mezunuyum ama bu işin içinde doğduğumuz için devam ettiriyorum. Dededen ve babadan gelen bu geleneğimizi zamanla kayboluyor. Herkes şehre göç ediyor ve köyler bomboş, biz de bu işin en iyisini yapalım dedik.

* Köpeklerimi en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz. Köpeklerimiz dededen ve babadan bu yana 60 yıldır devam eden aynı gen ve kan. Köpek olmazsa koyun olmaz.



“ADINI ÇÖKELEZ DAĞI’NDAN ALIYOR”

* Büyük Menderes nehrinden koyunları karşıdan karşıya geçirirler ve çobanın yılda bir gün olan düğünüdür. Aynı günde bizim köpeklerimiz yarışıyor. Bütün bu çobanlar köpekleriyle beraber gelerek güzellik yarışmalarına giriyorlar. Bizde oraya katılarak madalyalarımı aldık.

* İnşallah en iyi şekilde gelecek nesillere aktaracağız. Genellikle köpekler yılda bir kere doğurur. Yaz aylarına denk getirirse eşlemeyiz. Çünkü sürünün başında bulunarak bekliyorlar ve kurtlardan koruyorlar.

* Köpekler yıllardır bu bölgeye adapte olmuş. Boz çoban köpeği olarak da geçer. Bizim bu bölgedeki Çökelez Dağı’ndan adını alıyor ve Çökelez Aslanı olarak anılıyor.



ÇOBANLARIN EN SADIK DOSTU

Dağlarda sayıları artan kurtlardan koyun sürüsünü korumada en büyük görevi bu köpeklerinin üstlendiğini hatırlatan Musa Kayış, “Genellikle sürüye iki dişi bir erkek salıyorum. Dişi kurda dişi köpek, erkek kurda erkek köpek gider. Görev yaşları genellikle 6 -7 ve 8 yaşına kadar ve sonra insanlarda olduğu gibi yaşlanıp emekliye ayrılıyorlar. Bakımları iyi olursa 20 yaşına kadar yaşarlar” ifadelerini kullandı. (İHA)