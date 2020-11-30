Çöl sıcakları zeytini vurdu

Antalya Ticaret Borsası tarafından 2009’da Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiralanan Zeytkinpark’ta zeytin hasadı devam ediyor.

2 milyon 630 bin metrekare alanda 20 bini aşkın zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark’ta, mart ayında yaşanan çöl sıcakları ve yağmursuz günler nedeniyle rekoltede kayıp ortaya çıktı.

“YEŞİL ZEYTİN SİYAHA DÖNDÜ”

Mart ayındaki çöl sıcaklarının zeytini olumsuz etkilediğini belirten Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, şunları söyledi:

* Yağışların da az olması üretimi yarı yarıya düşürdü. Önceki yıllarda 100 tonu geçen hasat miktarında yüzde 45 kayıp yaşandı. 2020 bizim için çok iyi bir yıl olmadı.

* Zeytin için en önemli doğa unsuru yağmurdur. Yağmur bu yıl geç ve az yağdı. Üstelik sıcaklar zeytin çiçeğini yaktı.

* Yeşil zeytinlerde siyahlaşma başladı. Siyah zeytin ve ürünlerine yöneleceğiz. (DHA)