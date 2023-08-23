Çöp avcıları 152 torba çöp topladı

43 yıldır Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan, sürekli yaptığı eylemler ve çevre temizliğiyle bilinen 69 yaşındaki İmdat Avcı ile 50 yaşındaki eşi Yıldız Avcı koylardan 152 torba dolusu çöp topladı.

Mustafa SARIİPEK

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Haksızlıklara karşı yaptığı eylemleri ve çevreye karşı son derece duyarlılığıyla tanınan, 43 yıldır Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İmdat Avcı ile eşi Yıldız Avcı yine güzel bir eyleme daha imza attı.

69 yaşındaki İmdat ile 50 yaşındaki Yıldız Avcı bir hafta boyunca gece gündüz demeden Marmaris koylarındaki atıkları temizledi. 152 battal boy çöp torbası dolusu atıkları kızı ve oğlunun adını verdikleri Türkü Ozan isimli tekneleriyle sahile getirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin alkışları arasında çöpler 2 çöp kamyonuyla, bertaraf alanına götürüldü.

AZ SAYIDA İNSAN YARDIMA GELDİ

Her sene koy temizliğini sürekli hale getiren Avcı çifti hiçbir maddi beklenti gözetmeksizin yaptıkları temizliğin karşılığını sevgi ve insanların destekleriyle almak istediklerini belirtti.

Yardıma gelen insanların iki elin parmakları kadar bile olmaması ise Avcı ailesini üzdü. Yıldız Avcı düşüncelerini paylaşırken gözyaşlarını tutamayarak şunları söyledi:

“Bu sene çevre temizliği yaparken aşırı derecede etkilendik. Eşimin ilk defa ağlayarak çöpleri temizlediğini gördüm. Bu kadar olmaz, inanın çok üzülüyoruz. Her taraf çöp. Bu bir şey değil, böyle 2-3 kez daha getirecek kadar çöp var.

Orman yangınlarına ağladık, şimdi de bu çöp yığınları bizi çok üzüyor. Bu doğa ve ülke bizim. Bu ülkeyi sevmek gerekir. Herkesin maddi değil manevi desteğini bekliyorum. İsterdim ki burası sivil toplum örgütleriyle dolsun. İşimizi gücümüzü bırakıp bir hafta hiç durmadan temizledik.”

“GECE GÜNDÜZ TEMİZLİK YAPTIK”

Gerçek adı İmbat olmasına rağmen halk arasında İmdat Avcı olarak bilinen çevreci, bir hafta boyunca geceli gündüzlü temizlik yaptıklarını belirterek, “Biz ailece sürekli temizlik yapıyoruz zaten ama bir hafta boyunca geceli gündüzlü çalıştık. Kendimiz istedik, plan yapıp adalara, koylara gittik ve temizliği gerçekleştirdik. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz. Yakıtımızı bir marina verdi. Bu tür destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

SAHİL GÜVENLİK 73 BİN LİRA CEZA KESTİ

Genelde her sene eylül ayında temizlik yaptığını belirten İmdat Avcı, bu sene erkene aldıklarını dile getirerek, “Erken temizliğe başlarken mavi kartımızı işletmeyi unuttuk. Sahil güvenlik kontrol etti ve bize 73 bin lira ceza kesti. Bu tamamen kendi hatam. Unutmamam gerekirdi” diye konuştu. Parayı nasıl ödeyeceği sorusuna ise, “Ödemem mümkün değil, nereden bulup ödeyeceğim. Bilmiyorum ne yapacağımı” cevabını verdi.