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‘Çöp dökmeyin’ tabelasının dibine çöp döktüler
‘Çöp dökmeyin’ tabelasının dibine çöp döktüler
Giresun’da ‘Hafriyat, çöp ve moloz dökmek yasaktır” tabelasının dibine çöp döktüler.
Yaşam 7 Eylül 2018 - 14:56

Giresun'un Espiye ilçesi Ericek Köyü grup yolu üzerine belediye tarafından dikilen ‘Hafriyat, çöp ve moloz dökmek yasaktır” tabelasının dibine dökülen çöp ve moloz yığınları hayrete düşüyor.

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Espiye Belediyesi tarafından yol üzerine dikilen tabelaya ve idari para cezası kesilebileceğine dair uyarıları aldırış etmeyen kişi ve ya kişiler tarafından uyarı tabelasının dibine, çevresine ve yol boyunca dökülen çöp, hafriyat ve moloz yığınları şimdi ise kaldırılmayı bekliyor.

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