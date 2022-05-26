Çöp öğütme makinesinde korkunç ölüm

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Dedeağaç ilinde, sokaklarda yaşayan bir adam otomatik çöp öğütücüde yiyecek ararken öğütücünün kendisini içeri çekmesi sonucu feci şekilde parçalanarak yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilinde sokaklarda yaşayan 40 yaşlarındaki bir kişinin bir caddedeki otomatik çöp öğütücü makinesinin açık kapısından içeri sarkarak yiyecek aradığı sırada, öğütücünün kapısı birden kapanarak çalışmaya başladı. Adam çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isterken itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda onlarca kişinin şaşkın bakışları arasında çöp öğütücü otomatik makinenin elektriğinin kesilmesinin ardından, kapağın açılmasıyla kişinin paramparça olan vücudu makineden çıkarıldı.

Kentte büyük bir şok etkisi yaratan ölümün ardından polis soruşturma başlattı.

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