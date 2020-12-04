Çöp tesisinden tehlikeli sızıntı!

Çavuşlu beldesinde 5 yıl önce faaliyete geçen ve kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanarak Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisinde depolanan çöplerden, çevreye atık su sızdığı iddia edildi.

Tesisteki çöplerden arıtılmış atık suların, dere yatağına döşenip, denize ulaştırılan borularda zamanla hasar oluştuğunu belirten belde sakinleri, önlem alınması istedi. Kötü kokuların da çevreye yayılması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri harekete geçerek, tesis için yeni yer arayışı çalışması başlattı.

“KAPASİTE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR”

Avukat Ozan Karagöz, çöp tesisinin kapasitesinin üzerinde çalıştığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Çöp tesisinin katı atık suyunun dere içinden geçirilen borusu birçok kez olduğu gibi yeniden patladı. Atık suyu deşarj borusunun patlaması sonucu atık su doğrudan derenin içine karışmış oldu. Yalakoda Deresi Çavuşlu beldesinin su ihtiyacını karşılıyor. Buradaki en temel sorun 2017 yılındaki mahkeme kararları ve Çevre Etki Değerlendirme projesiyle beraber tesis kapasitesi üzerinde işletilmesidir” dedi.

“HAYVANLAR DA İÇEMİYOR”

Yöre sakini Hayriye Gül, “Ne kokudan dolayı nefes alabiliyoruz. Ne de içilebilecek bir suyumuz var. Bizim için yaşam duruyor. Tesisinin yapılacağı yer burası değil. Suya sıfır bir yerde çöplük yapıldığı hiç görüldü mü? Her halde ilktir bu. Hayvanlar da dereden su içemiyor” diye konuştu.

“İNSANLAR KOKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR”

Muhtar Selim Hamzaoğlu da “Kokudan dolayı insanlar dışarı çıkamıyor. Çok yağış alan bir bölgede olduğumuz için çöp tesisinden sızan sulan dereye karışıyor. Derenin kenarında içme suyu kuyularımız olduğu için çok fazla şikâyet geliyor. Bu konuya biran önce çözüm getirilmesini bekliyoruz” dedi. (DHA)