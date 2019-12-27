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Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor
Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor
Ordu'da, 47 yaşındaki minyatür sanatçısı İlker Çorbacı, çevreden topladığı çöp, atık malzemeler, odun, metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ve kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Çorbacı, sanat eserleri ile çevre bilincine dikkat çekmeye çalışıyor. 
Yaşam 27 Aralık 2019 - 10:44

Ünye ilçesinde yaşayan minyatür sanatçısı İlker Çorbacı, sanata ve tarihe olan merakı sayesinde çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çorbacı, çöp, atık malzemeler, odun ve metal parçalarının yanı sıra geri dönüşüm ürünleri ve kuruttuğu yapraklarla 3 boyutlu tablolar yapıyor. Yaklaşık 20 yıldır çöpü sanata dönüştürüp, eserlere imza atan Çorbacı, çevre bilincine dikkat çekerek, mesaj veriyor. Çorbacı’nın özenle hazırlayıp, koleksiyonuna eklediği eserler, çevreci vatandaşların beğenisini topluyor.
(DHA)

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