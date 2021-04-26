Çöpte bulunan yavru kediye Lokum sahip çıktı

Söke'nin Konak Mahallesi'nde yaşayan İnce ailesinin Lokum isimli köpeği, sahiplerinin bir çöp kutusunun kenarında bulup eve getirdiği minik kediye annelik yapıyor, kendi yavrusuymuş gibi emziriyor, koruyup, kolluyor. Normalde her gördüğü kediye saldıran sevimli köpek Lokum, minik yavru kediyi evdeki üç çocuktan bile kıskanıyor.

KENDİ YAVRUSU GİBİ SAHİP ÇIKIYOR

Genellikle kedilere saldıran Lokum'un Zeytin ismini verdikleri minik kediyi emzirdiğini söyleyen Rüya Cesaretli İnce, “Zeytin'i henüz 3-4 günlük iken bir poşetin içinde çöp kutusunun kenarına bırakılmış halde bulduk. İlk günlerde kedi düşmanı Lokumdan uzak tutmaya çalıştık. Bir iki gün sonra bir baktık ki Zeytini sahiplenmiş, süt veriyor, tuvalet ihtiyacı için dışarı çıkacağı zaman birlikte götürüyor. Onları ayırdığımızda kapıları tırmalıyor. Bir anne olarak kendi yavrularına nasıl sahip çıkıyorsa, Zeytin'e de sahip çıkıyor” dedi.