Çorapla uyu… Kaliten artsın!

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BBC Mundo’ya konuşan nörofizyolojist Francisco Puertas, uyuyabilmek için vücut merkez sıcaklığımızın 0,5 ile 0,8 derece düşürülmesi gerektiğini söylüyor. Belçika’daki Liege Üniversitesi’nin Uyku Birimi’nden Puertas, “Bunu sağlamak için de el ve ayak damarlarımızın genişlemesi gerekiyor. Böylece cildimize daha çok kan gidiyor ve vücut sıcaklığı da azalıyor” diyor. ABD Ulusal Uyku Vakfı’nın (NSF) internet sitesinde, bu damarlar genişleyince ısının vücutta daha iyi dağıldığı ve kişiyi uykuya hazırladığı belirtiliyor.

UYKUYA DALMA SÜRESİ

Öte yandan yine NSF’ye göre, bazı araştırmalar el ve ayak damarlarının genişlemesinin uykuya dalma süresini de kısalttığını ortaya koydu. NSF ayakları ısıtmanın buradaki kan damarlarını genişleterek beyni ‘yatma vakti’ mesajını da verebiliyor. Bu yüzden uykuya dalmakta zorlananlar için çorap güvenilir bir yardımcı olabilir. Hollanda ve Güney Kore’de uyku sorunu yaşayan deneklerle yapılan iki ayrı araştırmanın bulguları da bu yönde. Fizyolojik Antropoloji dergisinde yayımlanan güncel bir araştırmaya katılan genç erkeklerde, çorapla uyumanın ‘uyku kalitesine olumlu etkisi’ olduğu gözlemlendi.

Seul Ulusal Üniversitesi’nden bir ekip, yaptıkları deneylerde ayakları sıcak tutmanın uyku süresini uzatırken gece uyanma sıklığını da azalttığı sonucuna vardı. 2006’da Amsterdam’daki Vrije Üniversitesi’nden araştırmacılar da, yetişkinlerin sıcak çoraplarla rüya görmeye daha hızlı başladığına dikkat çekti. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu araştırmalardaki katılımcılar hep uykusuzluk hastalığı (insomnia) olanlardı. Çoraplar herkesin uyku kalitesine katkı sağlamayabilir.

“KADINLAR SOĞUĞA KARŞI DAHA HASSAS”

Nörofizyolojist Francisco Puertas, çorapla ya da çorapsız uyumanın uykuya etkisinin, kişinin vücut ısısını nasıl ayarladığı ve soğuğa karşı ne kadar hassas olduğuna bağlı olduğuna dikkat çekti. Puertas ayrıca, “Bu konuda yayımlanmış bir çalışma yok ama kadınlarda soğuk hassasiyetinin çok daha fazla olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Öte yandan, Sleep Advisor isimli internet sitesine göre çorapla yatma fikri birçok insana göre doğal değil çünkü dolaşımı kesintiye uğratarak ayakların ‘nefes almasını’ engelliyor.