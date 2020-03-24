İnsanlık tarihi boyunca geleneksel tıbbın en gözde bitkilerinden biri olan çörek otunun tohumları siyahtır ve susama benzer. Tıp dilinde Nigella sativa olarak da bilinen çörek otu, hem baharat hem de konsantre yağ olarak kullanılabilir. Peki, çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İnsanlar çörek otunu 2000 yılı aşkın bir süredir ilaç yapmak için kullandılar. Kral Tutankamon’un mezarında bile keşfedildi. Tarihsel olarak, çörek otu baş ağrısı, diş ağrısı, burun tıkanıklığı ve bağırsak solucanları, Ayrıca konjonktivit, apseler ve parazitler için kullanılmıştır. Günümüzde çörek otu, gaz, kolik, ishal, dizanteri, kabızlık ve hemoroidler de dahil olmak üzere sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Şimdi çörek otunun sağlık açısından faydalarına gelin daha yakından bakalım.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otunun insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Araştırmalar, çörek otunun ağız yoluyla alınmasının astımı olan kişilerde öksürük, hırıltı ve akciğer fonksiyonunu iyileştirdiğini göstermektedir.

* Yine bir araştırma, günlük olarak çörek otu yağı, E vitamini, beta-karoten ve biyotin içeren belirli bir ürünün, saman nezlesi olan kişilerde alerji semptomlarını iyileştirebileceğini göstermektedir.

* Araştırmalar çörek otunun, içerdiği timokinon'un akciğer, meme, böbrek, karaciğer, cilt ve prostat kanserine karşı etkili olduğu göstermektedir. Ancak antikanser özelliğinin nedeni tam olarak çözülememiştir.

* Çörek otu yağı çeşitli bakteriyel enfeksiyon türleriyle mücadelede etkilidir. Düzenli tüketim enfeksiyona karşı korunmanıza yardımcı olabilir. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini destekler.

* Çörek otu yağının saçları güçlendirmede, daha hızlı uzamasında rolü olduğu ve dökülmeleri azalttığı bilinmektedir. Ayrıca kuruluk ve egzama gibi düşük düzeydeki dermatolojik sorunlardan muzdarip olan cildin durumunu da iyileştirebilir.

* Yapılan yeni çalışmalar çörek otu yağının vücudu toksinlerden koruduğunu ve zararlı etkilerini azalttığını göstermiştir. Çörek otunun bu değerli antioksidan, anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar etkilerin kombinasyonu, hücre hasarının olasılığını azaltır ve sağlıklı vücudu destekler.