Corona balkon bahçeciliğine ilgiyi artırdı

Corona virüsü nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar, dışarıdan ve doğadan ayrı kalınca çareyi balkon bahçeciliğinde buldu. Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, "Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi" dedi.

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Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi tarafından bu yıl düzenlenen bahçe seminerlerinin ikinci haftasında ‘Balkon Bahçeciliği’ konusu ele alındı. Seminer kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, balkon bahçeciliğine dair önemli bilgiler verdi. Balkonda bitki yetiştirmenin püf noktalarından bahseden Tınmaz, corona virüsü salgınının balkon bahçeciliğine olan ilgiyi de arttırdığını söyledi.

“DOĞRU TOPRAK VE GÜBRELEME İŞLEMİ”

Bitkiyi yetiştirirken öncelikle yapılması gerekenin doğru toprak kullanımı olduğunu söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, “Evimizdeki balkonun hem havadar olması hem de güneşi direkt alması bakımından bizim için bitki yetiştirmek için çok uygun koşullar sağlıyor. Burada her bitkinin kendine göre toprak ve güneş isteği oluyor. Mesela gölge alanda çok fazla bitki yetişmeyeceği için özellikle marul, soğan gibi bitkileri rahatlıkla yarı gölge alanlarda yetiştirebiliyoruz. Eğer yerimiz rahatlıkla güneş olabiliyorsa hemen hemen her bitkiyi yetiştirebiliyoruz. Özellikle sebzeleri: biber, patlıcan gibi ürünleri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Doğru toprak ve gübreleme işlemi yaparsanız bitkiler son derece sağlıklı gelişecektir” diye konuştu.

“SAKSI DEĞİŞİMİ KIŞIN YAPILIR”

Furkan Tınmaz, bitkilerin saksılarının yaz aylarında değiştirilmemesi gerektiğine vurgu yaptı: “Bitkilerin belli büyüme dönemleri vardır. Büyüme dönemlerinde bitkiye çok fazla müdahale etmeyiz. Bitkinin durağan olduğu dönemlerde saksı değiştirme gibi büyük işlemler yaparız çünkü bir bitki için saksının değişmesi tamamen toprak yapısının değişmesi anlamına gelecektir Bu da bitkiyi strese sokacaktır. O yüzden de saksı değişimlerini biz genelde kış aylarında ya da kışa giriş dönemlerinde bitkilerin çok fazla uyanmadığı dönemlerde yaparız.”

“PANDEMİ, BİTKİ AŞKINI ALEVLENDİRDİ”

Corona salgınının bitkilere olan ilgiyi arttırdığını belirten Ziraat Mühendisi Tınmaz, sözlerini, şöyle tamamladı: “Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kapalı kaldığı dönemde kendilerini meşgul edecek arayışlara girdi. Doğaya dönüş arttı. Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi.” (İHA)