Corona günlerinde kadınlar için ‘Şiddetten Korunma Kılavuzu’ hazırlandı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, corona virüsü salgını nedeniyle evlerinde kalan kadınlar için ‘Şiddetten Korunma Kılavuzu’ yayımladı. Platform tarafından yapılan açıklamada “Şiddet ya da şiddet tehlikesi altındaki her kadının yanındayız” denildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), kadınlarla dayanışma içinde olacaklarını duyurdu ve onlar için ‘Şiddetten Korunma Kılavuzu' yayımladı. Bu süreçte de kadınlarla dayanışma içinde olacaklarını duyuran platform, kadınların yaşam ve diğer hakları için yetkililerin neler yapması gerektiğine ilişkin de bilgilendirici girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Açıklamada, “Mücadelemiz için yeni yollar keşfedeceğiz. Corona virüs günlerinde de kadınlar asla yalnız yürümeyecek” ifadeleri yer aldı.



KILAVUZ DA NELER VAR

Yayımlanan kılavuzda, ‘Kadınlar için Ev'in anlamı', ‘Kadınlar için corona virüs pandemisi nedir?', ‘Kurumlar için corona virüs günlerinde kadınlar için yapılması gereken acil durum planı', ‘Kadınlar için corona virüs günlerinde şiddet karşısında haklar ve öneriler', ‘6284 İnfografiği', ‘İhbar ve destek hatları' başlıkları altında bilgilere yer verildi.



‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ETKİN OLARAK UYGULANMALI'

Corona virüsü salgını günlerinde kadınlar için yapılması gereken acil durum planı kapsamında, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu' ve ‘İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması gerektiğini aktaran platform, bu iki maddeyle ilgili kamu spotu, canlı yayın ve eğitimler düzenlenmesi gerektiğini belirtti. KCDP, ayrıca yapılması gerekenleri şu şekilde sıraladı: “‘Çağrı ve destek hatları 7/24 ulaşılabilir olmalı ve yaygınlaştırılmalı'; ‘Kadınlar için de şikayet ve başvuru mekanizmaları dijital ortamda oluşturulmalı'; ‘Şiddetle ilgili üçüncü kişilerin ihbarı titizlikle ele alınmalı'; ‘Sığınma evleri corona virüsü tedbirlerine uygun olmalı ve ihtiyaç halinde şuan kullanılmayan mekanlar kadınların güvenli barınma hakkı için kullanıma açılmalı.”