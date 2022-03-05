Corona hayatlarını değiştirdi! İki yıldır böyle yaşıyorlar

Didim'de yaşayan Tektaş çifti, corona virüsünün ortaya çıkışıyla karavanda yaşamaya başladı. İki yıldır evleri karavan olan çift, hayatlarının geri kalanında karavanla gezmek istiyor.

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Corona virüsünün Türkiye’ye sıçramasından sonra zaman zaman kapanmaların yaşanmasıyla Aydın’ın Didim ilçesinde oturan Dursun ve Gülümser Tektaş çifti iki yıl önce aldıkları karavanda yaşamaya başladı. Evin kapısına kilit vurup o zamandan bu yana karavanda yaşamaya alışan Tektaş çifti, karavanla ülkeyi gezmeye başladı. En son Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahiline giden karavan, sahilde gezinen vatandaşların da ilgi odağı oluyor.

Ömürlerinin sonuna kadar karavanda yaşamak istediklerini ifade eden Tektaş çifti, karavan yaşamını herkese önerdiklerini belirtti. Gerekli düzenlemeler ve modifiyenin yapıldığı karavanda yatak odası, mutfak, oturma grubundan saksı çiçeklere kadar bütün yaşam şartlarını karşılayacak her türlü malzemeler mevcut.

Dışarından ne kadar yolcu otobüsü gibi algılansa da içerisine girildiğinde ise ev ortamı ile karşılaşılıyor.

Emekli Astsubay Dursun Tektaş (66), “1996’da TSK’dan emekli oldum. İki yıldır eşim ile bu karavanda yaşıyoruz. Son yıllarda karavan modasının yaygınlaşmasıyla biz de pandemide çok sıkıldık. 65 yaş üstünün eve hapsedilmesi ve sıkıntılı bir döneme girmemiz özgür yaşamaya alışkın olduğumuz için bize çok zor geldi. Eşimle böyle bir yaşantıyı kaldırabileceğimizi düşündük ve araştırmalara başladık. Şu an içerisinde bulunduğumuz karavanı hazır bir şekilde aldık. Sonra kendimize göre bir düzen kurduk. İki yıldır yollardayız. Evimizi kapıyı kilitledik çıktık. İki yıldır hiç eve uğramadık. Gücümüz, kuvvetimiz tükeninceye kadar bu yolda devam edeceğiz” dedi. (İHA)



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