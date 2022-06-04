Corona kahramanına İngiltere’den onur madalyası

İngiltere'de corona virüsü salgını sırasında topluma yaptığı hizmetlerden dolayı Mustafa Kemal Köksal 28 Nisan 2021'de İngiliz Kraliyet Onur Nişanı madalyasına (British Empire Medal-BEM) layık görüldü. Düzenlenen törenle madalyasını alan Köksal, "Madalyayı aldığımda gururlandım. Sevincimden ağladım. Çünkü bu herkese nasip olmaz" dedi.

Hakan KAYA

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42 sene önce Türkiye’den çalışmak için İngiltere’nin Cambridge şehrine giden 65 yaşındaki Mustafa Kemal Köksal, restorandan gazete dağıtımına kadar çeşitli işlerde çalıştı. 17 sene kaldığı Cambridge’ten New York’a taşınan ve bir otobüs şirketinde şoför olarak çalışan Köksal, şirkette müdürlüğe kadar yükseldi.

YAŞLILARA GÖNÜLLÜ YARDIM ETTİ

Corona virüsü salgınının başlamasıyla İngiliz hükümeti, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gönüllülüğü uygulamasını hayata geçirdi. Pandemi nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı ve yardıma muhtaç insanlar için kurulan uygulamayı telefonuna yükleyerek kayıt olan Köksal, yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

“İNANMADIM, ŞAKA SANDIM”

Yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlatan Köksal şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmadığım zamanlarda uygulama üzerinden bana yakın olan adreslerden yardıma muhtaç kişilerin alışverişlerini yapıyordum, ilaçlarını alıyordum. Bu işi uzun süre yaptım. Daha sonra corona virüsü aşı uygulaması başladı. Orada da güvenliği sağlamakla görevlendirildim. İnsanları aşı sırasına sokuyordum. 28 Nisan 2021’de bana Buckingham Sarayı’na ait bir kurumdan e-mail geldi. Mailde İngiliz Kraliyet Onur Nişanı madalyasına (BEM) layık görüldüğüm yazıyordu. İlk başta inanmadım, şaka falan sandım. Daha sonra maildeki telefon numarasını aradım. Olayın gerçek olduğunu anladım.”

“Telefondaki kişi olayın resmi gazetede açıklanana kadar saklı kalmasını istedi. Olay resmi gazetede yayımlanınca bana telefonlar gelmeye başladı. Gazeteler röportaj için aramaya başladı. Benimle ilgili haberler yayımlandı. 7 Temmuz 2021’de Yorkshire Bedale kentinde düzenlenen törenle madalyamı aldım. Madalyayı aldığımda gururlandım. Sevincimden ağladım. Çünkü bu herkese nasip olmaz. O da bana nasip oldu. Madalyanın maddi değerinden çok manevi değeri benim için çok önemli.”

“KRALİÇE ELİZABETH BENİ SARAYDA BAHÇE PARTİSİNE DAVET ETTİ”

Madalyayı aldıktan sonra Londra Büyükelçisi tarafından arandığını söyleyen Köksal, Kraliçe Elizabeth’in de kendisini bahçe partisine davet ettiğini anlattı.

Köksal, “Büyükelçi Ümit Yalçın, telefonla arayarak madalya aldığım için tebrik etti. Benimle tanışmak istediğini söyledi. Madalyamla ziyaretine gittim. Büyükelçilikte bana çok yakınlık gösterildi. 11 Mayıs’ta ise Buckingham Sarayı’nda Kraliçe Elizabeth beni bahçe partisine davet etti. 10 günlüğüne oraya gittim ve 6 Mart’ta geri geldim. Benim için çok güzel ve özel anlardı” dedi.

1980 yılında İngiltere’ye giden Köksal, 5 çocuk ve bir torun sahibi.