Corona kekik yağı satışlarını da artırdı

Birbirinden değerli yöresel ürünleriyle adı öne çıkan Akseki ilçesinde, Torosların karlı zirvesinden elde edilen şifalı bitkilerden elde edilen yağlar da önemli bir yer tutuyor.

Şalba, andız, mersin, ardıç, defne, su nanesi, menengiç gibi birçok bitki ve tohumlardan çıkarılan yağlara corona virüsü döneminde ilgi arttı. Bu ürünlerden başı çeken kekik yağı için vatandaşlar meşakkatli bir üretim yolculuğuna düşüyor.

Kekik bitkisi dev kazanlar içinde 5 saat kaynatılıyor. 100 kilo kekikten bir buçuk litre yağ çıkıyor. Her bitki için farklı yağ ve su alma yöntemi uygulayan köylüler, şişeledikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor.

“SATIŞLARDA PATLAMA OLDU”

Ailesiyle biriktirdiği kekik, şalba, defne, su nanesi otlarını kuruttuğunu belirten Abdullah Güven, şöyle konuştu:

* Corona virüsü salgını sonrası vatandaş, en güçlü antioksidanlardan biri olan ve bağışıklık sistemini destekleyen kekik yağına büyük ilgi gösterdi.

* Türkiye’nin her yerinden kekik yağı siparişleri geliyor. Eskiden de satışlarım iyiydi fakat corona nedeniyle satışlarımızda patlama oldu.

* Kekik, bağışıklık, solunum, sindirim, sinir ve diğer vücut sistemlerini destekliyor. Ayrıca vücudu, mantar ve bakteri enfeksiyonları gibi hastalıklardan korur.

“KANSER OLUŞUMUNU ENGELLİYOR”

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli olan ve Akseki’de bitki türleri üzerine araştırma yapan Prof. Dr. Oktay Yeğen ise şunları söyledi:

* Yapılan tıbbi araştırmalar, kekiğin içerdiği maddelerin uygulandığı sıcakkanlı hayvanların hücrelerinden salgılanan serbest radikalleri bağlayarak sağlık açısından birçok fayda oluşturduğunu göstermiştir.

* Kekiğin, içeriğindeki maddelerle vücutta hücre koruma sistemlerini geliştirmesiyle antioksidan, kanser oluşumunu engellemesiyle anti kanserojen, diyabet hastalığını engellemesiyle antidiyabetik ve vücuttaki kolesterol oranını ayarlamasıyla antikolestremik özellikler taşıdığı gösterilmiştir.

* Bu özellikleriyle kekik yaşlılığı geciktirmekte, tümör oluşumunu engellemekte, şeker hastalığına iyi gelmekte ve gıdaların bozulmasını doğal yollarla engellemektedir. (İHA)