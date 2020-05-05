Corona nedeniyle Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri’ne sembolik kutlama

Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl corona virüsü nedeniyle sembolik olarak kutlandı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak, Kakava ateşini sosyal mesafe kuralına uyarak yaktı. Programda konuşma yapan Vali Canalp, Edirne’nin son 1 haftadaki corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Canalp, Edirne’de 2 günden beri corona virüsü tespit edilen hiç vaka olmadığını söyledi.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen programla kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, bu yıl corona virüsü nedeniyle sembolik olarak kutlandı. Sarayiçi mevkiinde corona virüsü tedbirleriyle düzenlenen programa Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Roman halkını temsilen Çeribaşı Fikri Ocak katıldılar.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin corona virüsü tedbirleri kapsamında Sarayiçi mevkiine giriş ve çıkış kontrolü yapması dikkat çekerken; bölgeye görevliler dışında giriş izni verilmedi. 1400 yıllık Kakava geleneği, Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan ve Çeribaşı Ocak'ın sosyal mesafe kuralına uyarak Kakava ateşini yakması ile sembolik olarak sürdürüldü.

“TÜM DÜNYAYI DAVET EDİYORUM”

Kakava ateşinin yanmasının ardından konuşma yapan Çeribaşı Ocak, corona virüsü salgını nedeniyle 2020 yılında Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin sembolik olarak düzenlendiğini belirtirken; “2021 yılında tüm dünya ve Türkiye'yi Edirne'deki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“3 KİŞİ KAKAVA ATEŞİNİ YAKTIK”

Ocak'ın konuşmasının ardından programda konuşma yapan Belediye Başkanı Gürkan, Kakava'nın 1400 yıldır baharın müjdecisi olarak kutlandığını söylerken; “Gelenekler yaşamımızda çok önemli ama sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Sağlık bazen geleneklerin de önüne geçiyor. Biz, sağık tedbirlerine de dikkat ederek ve geleneğimizi yaşatmak için Sayın Valimiz ile böyle bir karar aldık. Bu yıl Kakava'nın 1400 yıldır devam eden gelenekselliğini kesmeyelim istedik. Ama sağlık tedbirleri nedeniyle de sadece Çeribaşı, Belediye Başkanı ve Vali olarak 3 kişi bütün toplumu, devleti temsilen Kakava ateşini yaktık” dedi.

“CORONA VİRÜSÜ SÜRECİNDE ÇOK İYİ GİDİYORUZ”

Gürkan, Türkiye'nin corona virüsü mücadelesinde başarılı bir süreç yaşadığını belirtirken; “Ülkemiz, corona virüsü sürecinde çok iyi gidiyor. İnşallah bu bahar da virüsü bir an önce ülkemizden ve dünyadan gitmesine sebep olacaktır” sözlerine yer verdi.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Programda konuşma yapan Vali Canalp de corona virüsüne karşı Türkiye'nin ve Türk milletinin etkin bir mücadele sergilediğini söylerken; “Şu ana kadar da mücadeleyi çok iyi şekilde götürüyoruz. Hem Edirne, hem de Türkiye olarak corona virüsüne karşı mücadelemiz kesintisiz şekilde devam ediyor. Bu mücadelenin bu şekilde sürdürülebilmesi için belli fedakârlıklar da yapmamız gerekiyor. Şu anda 65 ve üstü vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı vatandaşlarımız uzun zamandan beri fedakârlık gösteriyorlar. Pek çok vatandaşımız da zaruri haller dışında evlerinden dışarı çıkmamak suretiyle belli bir fedakârlığı yürütüyorlar” dedi.

“SEMBOLİK OLARAK KUTLUYORUZ”

Canalp, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin de corona virüsü nedeniyle sembolik olarak kutlandığını belirtirken; “14 asırlık bir geleneği bugün burada sadece 3 kişinin katılımıyla sembolik olarak kutluyoruz. Her sene Mayıs'ın bu dönemi geldiği zaman Edirne'de bir coşku ve neşe havası ortaya çıkardı. Ancak bugün biz ümit ediyoruz ki yapmış olduğumuz bu fedakârlıklar, önümüzdeki senelerde yapacağımız şenliklerin çok daha coşkulu olması için bir temel teşkil edecektir. Bu şekilde fedakârlık gösteren milletimizin bütün fertlerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“2 GÜNDEN BERİ HİÇ VAKAMIZ YOK”

Corona virüsü mücadelesinin Edirne ve Türkiye'de iyi sonuçlar verdiğini söyleyen Canalp; “Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi. Çok iyi noktalara geldik. Örnek olarak verebilirim ki son bir haftanın içerisindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altındadır. Son 2 günden beri hiç vakamız yok. Son bir haftada sadece 4 tane vakamız var. Şu anda hastanelerimizde kalan vaka sayılarımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve corona virüsünü de bu şekilde etkin çaba ile yeneceğiz” dedi.

GÜL TAKDİM ETTİ

Çeribaşı Ocak, konuşmaların ardından Vali Canalp ve Belediye Başkanı Gürkan'a kırmızı gül takdim ederken; program davul ve zurna eşliğinde şarkılarla sona erdi.