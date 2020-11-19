Corona onlara yaradı… 550 bini denizle buluştu

Bu yıl corona virüsü nedeniyle sahiller boş kalınca caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuva ve yavru sayılarında yüzde 40 artış yaşandı. Akdeniz sahillerinde bu yıl 6 bin caretta caretta yuvasından 350 bin yavru, 3 bin 500 yeşil deniz kaplumbağası yuvasından 200 bin yavru denizle buluştu.

Bu yıl corona virüsü salgını, hayatın birçok alanında olumsuz etkiler oluştururken, insan hareketliliğinin azalmasına bağlı olarak doğada ve yaban hayatında ise olumlu gelişmelere yol açtı.

Corona nedeniyle ülkeler arası seyahat kısıtlamaları deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemleri olan mayıs-temmuz arasına denk geldiği için sahiller boş kaldı.

YÜZDE 40 ARTIŞ

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) verilerine göre, sahillerin boş kalması nedeniyle hem caretta caretta hem de yeşil deniz kaplumbağası yuva sayıları geçen yıla göre yüzde 40 artış gösterdi.

DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska, Hatay, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla illerindeki yuvalama alanlarında bu yıl 6 bin caretta caretta yuvasından 350 bin yavru, 3 bin 500 yeşil deniz kaplumbağası yuvasından da 200 bin yavrunun denizle buluştuğunu söyledi.

Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki beş alandaki yuva ve yavru sayıları şöyle:

Antalya-Belek (29.3 km) 3 bin 200 yuva, 125 bin yavru. Köyceğiz- Dalyan (İztuzu-4.7 km) 752 yuva, 36 bin yavru. Antalya- Patara (14 km) 434 yuva, 21 bin 850 yavru. Mersin-Göksu Deltası (25.6 km) 268 yuva, 9 bin 246 yavru. Fethiye- Göcek (8.3 km) 131 yuva, 7 bin yavru.

Diğer yuvalama alanları Antalya’da Çıralı, Tekirova, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Demre ve Finike, Mersin’de Anamur, Alata, Davultepe, Kazanlı, ODTÜ kampüsü, Tuzla, Adana’da Akyatan, Ağyatan, Karataş, Sugözü, Yumurtalık, Hatay’da Samandağ, Muğla’da Dalaman’da bulunuyor. (DHA)