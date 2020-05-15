Corona salgını bu kadınları yıkamadı

Kuşadası'nda iki yıl önce kooperatifleşerek üretime katılan kadınlar, corona virüsü salgını sürecinde evlerine kapanıp, ev işlerine yoğunlaşma yerine sağlık çalışanları için üretime ve gelecek projelerine yoğunlaştılar. Corona virüsü salgının psikolojik baskısını hissetmeden, salgın sonrası yaşam ve üretime odaklandılar. KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç,"Pandemi bizi yıkma yerine, daha güçlendirdi. Bakış açımızı değiştirdi. Burada dayanıklılığın birlikteliğin önemimi anladık. Önceliğimiz tarımsal ürünler ve yerel gıdalar" dedi.

Uzmanlar, bilim insanları, araştırmacılar corona virüsü salgınından psikolojik olarak en çok etkilenen, aile içi şiddete, cinsel istismara uğrayanların kadınlar olduğu konusunda fikir birliği etti. Yaşanan salgının yarattığı ekonomik krizde en çok yoksullaşan, en önce etkilenenlerin yine kadınlar olduğu vurgulandı.

Bu olumsuzluklardan etkilenmeyen kadınlar da vardı. Kusadası Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) üyesi kadınlar bu süreci olumsuzluklarla yaşama yerine, daha fazla üretime çevirdiler. Hummalı bir şekilde maske, hijyenik tulum yaparak bir çok Kadın örgütlenmesine rol model oldular.

GÜÇLÜKLER PAYLAŞILARAK ÇÖZÜLÜYOR

Kadınların iş gücüne katılımı,küresel modern ekonomide her açıdan önem taşıdığını söyleyen KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç, corona virüsü salgınında bunun daha çok hissedildiğini söyledi. İki yıl önce kooperatifi kurduklarında, kadın istihdamını arttırmak ve güç birliği oluşturmayı hedeflediklerini belirten Atınç, “Bu günlerde sadece üreterek değil, 105 ortağımız ile sosyal anlamda da güçlükleri paylaşarak çözümler üretiyoruz” şeklinde konuştu.

PANDEMİ YIKMA YERİNE GÜÇLENDİRDİ

Corona virüsünün, üretimin önemini insanlara hatırlattığını söyleyen KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç, “El becerileri olan fakat ekonomik düzeyleri farklılıklar gösteren kadınları bir araya getirerek, üretim yaptırarak, ürettiği ürünleri pazarlama imkanına sahip olmalarına yardımcı olmak ve kazanç sağlatmak amacıyla kooperatifleştik. Corona sürecinde bu güç birliğini geleceğe yönelik projelere ve sağlık çalışanlarımız için maske ve tıbbi tuluma üretimine yönlendirdik. Böylece üretimden geri kalmadık. Pandemi bizi yıkma yerine, daha güçlendirdi. Bakış açımızı değiştirdi. Burada dayanıklılığın birlikteliğin önemimi anladık. Önceliğimiz tarımsal ürünler ve yerel gıdalar” şeklinde konuştu.

KUŞADASI MARKASI YARATILACAK

KUŞAKK, şimdiden pandemi sonrası sürece odaklandı. Kuşadası’na özgü turistik ve hediyelik eşyaların ürün çeşitliliğini arttırmak ve kalıcılığını sağlamak için projeler hazırlanmaya başlandı. Kooperatifin atölyesinde ortakların eğitimini aldığı ve bir çok kadına kazanç kapısı olan ürünlerin çeşitlendirilmesi hedeflendi. File örme,seramik, turistik eşya yapımı, nakış, ekoprint, batik ve ahşap boyama baskı teknikleriyle Kuşadası markası yaratılmış olacak.

HER YERE “ÇATI KUŞU”

Şerife Atınç, kooperatifin tüm üretimlerinde Kuşadası evlerinin çatılarında bulunan “Çatı Kuşu” desenini kullandıklarını belirterek “Ahşap kalıplarımızla şallara, ev tekstili ürünlerimizde, bez çanta üretimi, ev tekstili, yazlık giyim, hasır çanta, seramik üretiminde eski Kuşadası evlerinin çatısında bulunan ‘Çatı Kuşu’ motifini basıyoruz” diyerek hedeflerinin Kuşadası’nda ki her evin kapısına seramikten birer çatı kuşu motifi ile kapı numarası yapmak olduğunu söyledi.