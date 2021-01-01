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Corona savaşçıları, halay çekerek yeni yıla girdi

Sivas'ta corona virüsü ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, sözlerini kendilerinin yazdığı corona şarkısı eşliğinde oynayarak 2021 yılına girdi. 

Güncellenme: 12:18, 01/01/2021
Haberler Yaşam

Sivas’ta corona virüsü ile mücadelede görev alan bir grup sağlık çalışanı, hazırladıkları şarkı eşliğinde oynayarak yeni yılı karşıladı.

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi için özel olarak ayrılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezi’nde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, koruyucu kıyafetlerle ‘Corona, var git kendi yoluna’, ‘Herkes baksın yoluna, corona, corona’ sözlerini içeren müzik eşliğinde halay çekti.

(FOTO: DHA)

Pandemi sürecinde mücadelede fedakarca görev yapan bir grup koruyucu kıyafetli sağlık çalışanı da ‘Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2 Evde Kal’ yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutladı. (DHA)

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cep telefonu Corona Sağlık şarkı Sivas Türkiye
Yayınlanma Tarihi:12:01,