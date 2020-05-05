Corona teşhisi kondu, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı

Yoğun Bakım Hemşiresi Nadide Şahin (24), 2 ay önce nefes darlığı ve halsizlik nedeniyle zatürre tedavisi gördü. İşine geri döndü ama şikayetleri geçmeyince akciğer tomografisi çekildi ve corona şüphesiyle karantinaya alınarak ilaç tedavisine başlandı. Tırnaklarındaki bombeleşmeden şüphelenen genç hemşirenin hayatını, bu mesleki şüphesi kurtardı. Kalp kapak yetmezliği olduğu anlaşılan Nadide, geçen hafta acilen ameliyata alındı ve kalp kapağı değiştirilerek protez kapak ile sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışan 24 yaşındaki Nadide Şahin, pandemiden önce nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle kendi hastanesinde muayene oldu. Önce akciğer enfeksiyonu düşünülerek hastaneye yatırıldı ve pnömoni tedavisi gördü. Tekrar işinin başına dönen Nadide hemşire, 15 gün sonra nefes darlığı şikayeti artınca tekrar acile başvurdu. O tarihlerde covid salgını Türkiye’de de görülmeye başlandığı için hemen akciğer tomografisi istendi ve PCR testi yapıldı. Testi negatif çıkmasına rağmen tomografisi corona virüsüne uyumlu göründüğü için 5 günlük ilaç tedavisine başlandı ama kötüleşmeye devam edince hastaneye yatırıldı.

“CORONA SANIYORDUM KALP AMELİYATI OLDUM”

Genç hemşireye bu süreçte iki kez PCR testi, daha sonra da antikor testi yapıldı ancak hepsi negatif çıkıyordu. Şahin, “Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışıyorum. Hastaneye son yatırıldığımda 20 gün takip edildim, corona virüsüne dair tek bulgu akciğer tomografisi ve nefes darlığı idi. Artık yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim. Sürekli taşikardi vardı. İstirahat halinde bile nabzım 100’ün üzerindeydi. Kendimde bir aksilik olduğunu, corona olmadığımı biliyordum. Tırnaklarımın çomaklaştığını farkettim ve ısrarcı oldum, sonunda kendi bölümündeki doktorlarıma göründüm. Çekilen ekokardiyografi sonucunda mitral kapak yetmezliğim olduğu ortaya çıktı. Pulmoner arterlerimde buna bağlı daralma vardı. Birkaç gün içinde acil kalp ameliyatına alındım” dedi. (DHA)