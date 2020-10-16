Corona Türkçeyi de etkiledi

Türkiye'yi mart ayından bu yana etkisi altına alan corona virüsü, günlük dil kullanımına yeni sözcükler ekledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Mergen 'yeni normal', 'sosyal mesafe', 'kontrollü sosyal hayat', 'temaslı hasta' ve 'sürü bağışıklığı' gibi ifadelerin hayatımıza giren yeni sözcük ve tamlamalar arasında yer aldığını belirtti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Mergen, özellikle tıp alanında sık kullanılan yabancı kökenli sözcüklerin günlük yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çekti.

Dr. Mergen, şunları söyledi:

* Bunlar arasında, farklı alanlarda kullanılan ve aşina olduğumuz ‘hijyen, izolasyon, karantina, online, dijital, dezenfekte etmek, dezenfektan, ventilasyon’ gibi sözcükler bulunuyor.

* Bu sözcüklerin yanı sıra ‘pandemi, filyasyon, asemptomatik, entübasyon, pik, pnömoni’ gibi çoğumuzun ilk kez duyduğu sözcükler de bulunuyor.

* Bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları yerine, bu şekilde kullanılmaları dilimizin yozlaşması açısından endişe verici, ancak, salgın sayesinde dilin üretken özelliği hakkında farkındalığımız arttı.

* Balkon konseri, arabada konser, normalleşme, yeni normal, normalleşme takvimi, sosyal mesafe, kontrollü sosyal hayat, zoom toplantısı, temaslı hasta, temassız ödeme, sürü bağışıklığı, kısa ya da evden çalışma ve uzaktan eğitim, hayatımıza giren yeni sözcük ve tamlamalar arasında yer alıyor.

* Bazı sözcükleri ise daha sık kullanır hale geldik. ‘Maske’ ve ‘mesafe' sözcükleri, bunun en çarpıcı iki örneğini oluşturuyor. (İHA)