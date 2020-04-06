Corona virüsü askıda ekmeklerin sayısını artırdı

Bursa´nın İnegöl ilçesinde, corona virüsü salgını nedeniyle çalışamayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler için `askıda ekmek´ uygulamasına talep arttı. Fırınlarda ücretsiz olarak alınması için askıya bırakılan ekmek sayısında, eskiye göre artış oldu.

Corona virüsü salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yurt genelinde çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bursa´nın İnegöl ilçesinde de uzun süreden beri devam ettirilen `askıda ekmek´ uygulaması arttı. Fırın sahipleri, aynı artışın genellikle ramazan aylarında görüldüğünü belirtti.



Geçmişten bugüne sürdürülen ve yardımlaşma kültürünün örneklerinden olan `askıda ekmek´ uygulamasının İnegöl´de ilgiyle karşılandığını anlatan fırın işletme sahibi Mustafa Öztürk, “Sepetteki ekmek sayıları normalde 30-40 olurken, bu rakam salgın sonrası 100´lerin üzerine çıktı. İhtiyaç sahiplerine, salgın nedeniyle işine devam edemeyenler de eklendiğinde, `askıda ekmek´ sepetleri önünde yoğunluk yaşandı. Fırıncılar da hayırsever vatandaşlar da bu duruma kayıtsız kalmayarak, desteğini gösterdi” dedi. DHA