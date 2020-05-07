Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Corona virüsü biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı
Corona virüsü biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı
Diyarbakır'da corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında doğadaki biyoçeşitlilik arttı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde barınan canlıların üremesinde olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Corona virüsü insanlar için olumsuz olarak kabul edilir, ama tabiatın doğal düzeni için olumlu yönde etki yaptı. Hevsel Bahçeleri'nde mevcut üremeyle ilgili davranışlarda, kuluçka sayısında, yavru sayısında bir pik görülmektedir" dedi. 
Yaşam 7 Mayıs 2020 - 10:34

Diyarbakır’da corona virüsü tedbirleri, biyoçeşitliliği artırdı. Dicle Nehri kıyısında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri’nde barınan canlıların üremesinde olumlu yönde etki sağlandığı tespit edildi.

FOTO:DHA

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç biyoçeşitlilikte gözle görünür bir canlanmanın yaşandığını söyledi. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle ‘Evde kal’ çağrıları ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla doğaya yansımasını gösterdiğini aktaran Kılıç, barındırdığı 200’e yakın kuş türüyle kuş cenneti olarak bilenen Hevsel Bahçeleri’ndeki canlıların bu mevsimde üreme faaliyetlerinin corona virüsü salgını nedeniyle ve önü kesilen ziyaretçiler nedeniyle daha rahat hareket edildiğini kaydederek, bu durumun üreme döneminde olumlu etki yapacağını söyledi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Etiketler