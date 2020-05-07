Corona virüsü biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı

Diyarbakır'da corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında doğadaki biyoçeşitlilik arttı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde barınan canlıların üremesinde olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Corona virüsü insanlar için olumsuz olarak kabul edilir, ama tabiatın doğal düzeni için olumlu yönde etki yaptı. Hevsel Bahçeleri'nde mevcut üremeyle ilgili davranışlarda, kuluçka sayısında, yavru sayısında bir pik görülmektedir" dedi.