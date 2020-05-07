Corona virüsü biyoçeşitliliği artırdı, yavru sayısı pik yaptı

Diyarbakır’da corona virüsü tedbirleri, biyoçeşitliliği artırdı. Dicle Nehri kıyısında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri’nde barınan canlıların üremesinde olumlu yönde etki sağlandığı tespit edildi.
Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç biyoçeşitlilikte gözle görünür bir canlanmanın yaşandığını söyledi. Corona virüsü tedbirleri nedeniyle ‘Evde kal’ çağrıları ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla doğaya yansımasını gösterdiğini aktaran Kılıç, barındırdığı 200’e yakın kuş türüyle kuş cenneti olarak bilenen Hevsel Bahçeleri’ndeki canlıların bu mevsimde üreme faaliyetlerinin corona virüsü salgını nedeniyle ve önü kesilen ziyaretçiler nedeniyle daha rahat hareket edildiğini kaydederek, bu durumun üreme döneminde olumlu etki yapacağını söyledi.