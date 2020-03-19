Corona virüsü dünyanın en uzun plajını kapattırdı

Bangladeş'in Chittagong eyaletin Cox's Bazar'da bulunan ve 155 kilometre uzunluğunda olan Cox's Bazar doğal plajı, dün akşam saatlerinde corona virüsü nedeniyle kapatıldı.

YETKİLİLER PLAJI KAPATMA KARARI ALDI



Korona virüsü nedeniyle 15 Mart tarihinde ülke genelinde eğitime ara verildikten sonra vatandaşlar kendilerini evlerinde izole etmek yerine tatil yapmaya başladı. Başta Cox's Bazar plajı olmak üzere ülkede bulunan Payra, Kuakata gibi büyük ve küçük plajlara halk akın etti. Konu sosyal medya aracıyla gündeme gelirken bugün ülke yetkilileri, ilk olarak dünyanın en büyük plajı olan Cox’s Bazar’ı kapatma kararı aldığını duyurdu. (İHA)

