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Corona virüsü dünyanın en uzun plajını kapattırdı
Corona virüsü dünyanın en uzun plajını kapattırdı
Dünyada birçok ülkeye yayılan corona virüsü nedeniyle Bangladeş’te yer alan dünyanın en uzun doğal plajı kapatıldı.
Yaşam 19 Mart 2020 - 09:54

Bangladeş'in Chittagong eyaletin Cox's Bazar'da bulunan ve 155 kilometre uzunluğunda olan Cox's Bazar doğal plajı, dün akşam saatlerinde corona virüsü nedeniyle kapatıldı.

YETKİLİLER PLAJI KAPATMA KARARI ALDI

Korona virüsü nedeniyle 15 Mart tarihinde ülke genelinde eğitime ara verildikten sonra vatandaşlar kendilerini evlerinde izole etmek yerine tatil yapmaya başladı. Başta Cox's Bazar plajı olmak üzere ülkede bulunan Payra, Kuakata gibi büyük ve küçük plajlara halk akın etti. Konu sosyal medya aracıyla gündeme gelirken bugün ülke yetkilileri, ilk olarak dünyanın en büyük plajı olan Cox’s Bazar’ı kapatma kararı aldığını duyurdu. (İHA)

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