Corona virüsü, dünyanın havasını temizledi

Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre bu yıl küresel enerji talebinin yüzde 5 gerilemesi bekleniyor. Düşük enerji talebi ile atmosfere salınan karbondioksit miktarı da 2.4 gigaton azalacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2020 yılı enerji görünüm raporunu açıkladı. Rapora göre küresel enerji talebinin pandemi nedeniyle bu yıl yüzde 5 azalması bekleniyor. Emisyonların da bu yıl yüzde 7 azalacağının belirtildiği raporda enerji yatırımlarındaki kayıp da yüzde 18 olarak kaydedildi. Enerji talebindeki düşüş nedeniyle, atmosfere salınan karbondioksit miktarı ise 2.4 gigaton azaldı. IEA'nın hesaplamasına göre emisyonlarda 10 yıl önceki seviyelere dönüldü.

Enerji talebinin düşmesinde en önemli payı petrol oluşturuyor. IEA'nın raporunda küresel petrol talebinin yüzde 8, kömür tüketiminin de yüzde 7 düşeceği belirtildi. Bunların karşısında ise yenilenebilir enerji tüketiminde hafif bir artış olacağı ifade ediliyor.

TOPARLANMA AŞIYA BAĞLI

Corona virüsü pandemisinin dünya ekonomisini sert bir şekilde etkilediğinin vurgulandığı raporda, enerji talebinde tam olarak toparlanmanın 2025 yılını bulabileceğini kaydedildi. Aşı ve tedavi bulunması durumunda ise küresel ekonominin 2021 yılında, enerji talebinin de 2023'te toparlanmasının olası olduğu belirtildi.

IEA'nın raporunda, yenilenebilir enerji kaynakları içinde güneşe ayrı bir vurgu yapıldı. Gelişen teknoloji ve sağlanan desteklerle birlikte güneşten elektrik üretimi 10 yıl öncesine göre çok ucuzladı. Şu anda pek çok ülkede güneş enerjisi, kömür ve doğalgaz gibi kaynaklara göre daha ucuz elektrik kaynağı haline geldi. Güneşten elektrik üretim projeleri ayrıca şimdiye kadar görülmemiş şekilde ucuzladı.

ELEKTRİK TALEBİ ARTIYOR

2030 yılına kadar elektrik talebinin yüzde 80 artacağının ifade edildiği raporda, yenilenebilir enerjinin önemli rol alacağı aktarıldı. Hidro enerji bu dönemde en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olurken, büyümede ana rolü ise güneş enerjisi üstlenecek.

IEA'nın raporunda güneşin yanı sıra rüzgar enerjisinde de büyümeye dikkat çekilirken, maliyetlerin azalacağı ve deniz üstü rüzgar santrallerinin hızla artacağı kaydedildi.

Petrol talebi 8.4 milyon varil gerileyecek

Corona virüsÜ nedeniyle uygulanan karantinalar ve küresel ekonomideki durgunluk, en çok petrol tüketiminin azalmasına yol açtı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın öngörüsüne göre, 2020 yılında günlük petrol talebi 8.4 milyon varil gerileme ile 91.7 milyon varil olacak. 2021 yılında ise bu rakamın 97.2 milyon varile çıkacağı ifade edildi. Yaz aylarında kısıtlamaların azaltılması ile petrol talebinin arttığının belirtildiği IEA raporunda, pandemide ikinci dalga ve artan vakalar nedeniyle talepte yeniden gerilemenin yaşandığı kaydedildi.