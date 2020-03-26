Corona virüsü fırsatçılarına besteli yanıt

Sokak sanatçıları Aşkım Yeşilli ve Caner Memiş'in corona virüsüne ve bunun üzerinden kazanç sağlamaya çalışan fırsatçılara tepki göstermek için oyun havası tarzında çalıp söyledikleri 9/8'lik beste sosyal medyada yüz binlerce izlendi. Şehir merkezinde bulunan bir kuaför dükkanında çekilen videoda sokak sanatçısı Aşkım Yeşilli'nin saç kesme makinesini mikrofon olarak kullanması ve diğer sokak sanatçısı Caner Memiş'in de tabureleri ritm aleti olarak kullanması dikkat çekti.

“MASKESİZ ÇIKMA SENDE SOKAĞA”

Sokak sanatçılarının “maskesiz çıkma sokağa” diyerek mesaj verdikleri korona Roman havasının sözlerinde ise, “Bu ne biçim virüs yeter artık yeter, kuş gribi başlar domuz gribi gider, şimdi de korona, başımıza bela, maskesiz çıkma sende sokağa” sözleri ise dinleyenleri kırıp geçirdi. Bestelerinde “Kolonyaya maskeye zam geldi, fırsatçılara az geldi, doyuramadılar kendilerini, şişiremediler ceplerini” sözleriyle korona fırsatçılarına da tepki gösteren Edirneli sokak sanatçılarının videosu sosyal medyada paylaşılınca ilgi odağı oldu. (İHA)